Si erano detti addio appena una settimana fa. Dopo voci incontrollate su una possibile fine della loro relazione era arrivato l’annuncio su Instagram. Una storia durata un anno, ma vissuta intensamente dalla coppia con tanto di presentazioni in famiglia. Lei, influencer di 26 anni che in passato ha avuto un flirt con Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne oggi naufrago all’Isola dei Famosi, e con Fabrizio Corona, ha fatto sapere essere single e di aver attraversato un periodo brutto.

Da parte di lui solo silenzio. La coppia in questione è quella formata da Zoe Cristofoli e Theo Hernandez, quest’ultimo è un calciatore del Milan. “Adesso non è che ogni persona con cui mi vedete insieme… sono single!”, ha detto Zoe Cristofoli, che ha rimarcato di avere molti amici nel mondo del pallone ma nulla più. Quindi ha invitato tutti a rispettare la propria privacy: “Non scrivetemi su cose private, sapete che non rispondo. Ho scelto di tenere alcune cose private soprattutto per il periodo molto brutto che ho passato. Voglio solo essere felice e stare bene”.

Nessun accenno ai motivi della separazione con Theo Hernendez che, come anticipato, non ha invece rilasciato alcun commento sulla rottura. Prima di incontrare Zoe Cristofoli, lui ha frequentato per qualche mese Elisa De Panicis, ex concorrente del Grande Fratello Vip. I due avevano anche smesso di seguirsi sui social, segno che la rottura era abbastanza profonda. Eppure qualcosa nelle ultime ore pare essere cambiata. I più attenti hanno notato le Instagram Stories dell’influencer.





E si sono accorti di una storia in particolare. Quella in cui i due si guardano negli occhi e lei appoggia la testa sulla spalla di lui, sorridendo. In sottofondo risuona un ritornello che lascia spazio a poche dubbi, “All I Need is your Love Tonight” che tradotto significa “Quello di cui ho bisogno è il tuo amore questa notte”. Si tratta del segnale del ritorno di fiamma: Zoe Cristofoli e Theo Hernandez ci stanno riprovando.

La Cristofoli e Hernandez si sono conosciuti un anno fa circa grazie ad alcuni amici in comune. Dopo la fine della storia d’amore con il difensore rossonero, l’influencer ha spiegato ai suoi follower di avere attraversato un brutto periodo. A rompere il silenzio era stata proprio lei, mentre da parte del calciatore non c’è stato alcun commento. Una relazione, la loro, che fin dal primo istante è sembrata seria con tanto di presentazione in famiglia, ma anche non poche interviste e una incursione a Cribs Italia, il programma in onda su MTV che porta lo spettatore direttamente nelle case dei personaggi noti.