È nato il secondo figlio della coppia nata grazie ad Amici di Maria De Filippi. Poche ore fa i cantanti che il pubblico ha conosciuto al noto talent di Canale 5 anche se in edizioni diverse ono diventati genitori bis. Galeotti furono i casting di Amici. Proprio nel corso delle prove per accedere alla prima fase della trasmissione che forma i giovani talenti di canto e ballo è scoccata la scintilla.

Poi è arrivato il matrimonio, che è stato celebrato il 27 agosto 2017 dando la notizia del lieto evento attraverso i canali social. “Ho pianto tanto. Ma è la cosa più bella che potessi fare nella vita. Eternità”, ha scritto Giacomo Paci pubblicando su Instagram uno scatto del primo bacio da marito e moglie. Lui è è stato concorrente della stagione 2013/14 del programma, mentre la moglie e oggi mamma per la seconda volta Ylenia Morganti ha preso all’edizione 2012/13 del talent di Maria De Filippi.

Nato il secondo figlio della coppia nata ad Amici

Poco dopo aver pronunciato il fatidico sì, circa due anni dopo, nel 2019, è arrivato il primo frutto d’amore di Giacomo Paci e Ylenia Morganti, che sono entrambi di Prato: una figlia, la cui gravidanza è stata annunciata, sempre tramite social, nel settembre del 2018. E ora il benvenuto con prima foto social del secondo figlio, Pietro Enea.





La cantante, nelle scorse ore, ha infatti dato alla luce un maschietto che come detto si chiama Pietro Enea. A dare l’annuncio il neo papà bis, Giacomo Paci, attraverso un post pubblicato su Instagram, in cui ha ripreso la moglie poco dopo il parto e ha informato che il bimbo è nato sabato 7 agosto 2021, alle ore 5.22 e pesa 3,1 kg: “Welcome Pietro Enea, adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi”.

“Mamma Ylenia, grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste”, ha aggiunto Giacomo Paci sui social. Entrambi gli ex Amici oggi continuano a coltivare la passione per la musica, ma hanno anche altri progetti: lui oggi lavora per una azienda di gioielli e in passato ha creato una linea di bracciali per autofinanziare i suoi concerti.