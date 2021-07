Lo scorso anno è uscita la prima edizione di Finding Freedom scritto dai giornalisti Omid Scobie and Carolyn Durand: raccontava la vera storia della coppia Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, come la ex attrice è entrata nella famiglia reale, come è stata trattata e perché,con il marito, hanno deciso poi, clamorosamente, di uscirne, rinunciando ai doveri dei membri della famiglia reale e trasferendosi prima in Canada e poi in California, scriveva il Corriere della Sera.

Gli autori sono due reporter che si occupano da tempo di seguire la famiglia reale, ma che sono americani come Meghan (dettaglio non trascurabile), hanno dichiarato più volte che Harry e Meghan non sono stati coinvolti nella stesura del loro biopic, ma la storia è tutta, innegabilmente raccontata dalla parte della coppia. E, come fa notare Hadley Freeman sul Guardian, è ricca di dettagli intimi (e anche un po’ inutili) sulle abitudini dei duchi di Sussex.

Presto uscirà una nuova versione del libro, Finding Freedom 2, con nuovi capitoli. Si apprende che all’interno del libro verrà trattato anche un tema delicatissimo, ossia l’aborto spontaneo che Meghan Markle ebbe nel luglio 2020 e il difficile cammino che la duchessa affrontò per superare un trauma che la aveva segnata a fondo. Insomma l’uscita del nuovo libro potrebbe essere una ulteriore cannonata nei confronti della famiglia reale. In una sorta di crescendo che dura da tempo partendo dall’addio al Regno Unito di Meghan e Harry e fino ad arrivare alla loro intervista-bomba concessa ad Oprah Winfrey.





All’interno di Finding Freedom 2 sono stati inseriti dei capitoli dedicati principe William e a Kate Middleton e al loro essere genitori, il mestiere più difficile del mondo, e al loro modi di educare i figli. Pur mostrandosi sempre molto comprensivi, William e Kate avrebbero introdotto una regola particolare che nessuno può rompere. “Gridare è off-limits”, svela una fonte al Sun. E la medesima fonte aggiunge: “Qualsiasi accenno di urla l’uno contro l’altro viene affrontato allontanandoli”. I bambini, però, non verrebbero puniti: “Le cose vengono spiegate e le conseguenze delineate e non gridano mai contro di loro”, conclude la fonte.

Nel frattempo Lilibet Diana, la figlia di Harry e Meghan, è stata ufficialmente inserita nella linea di successione al trono inglese. In questo modo anche lei potrà ambire alla Corona della regina Elisabetta, di cui porta anche il nomignolo: è ottava in linea di successione. Prima di lei il nonno Carlo, principe del Galles ed erede apparente al trono dal 6 febbraio 1952, il principe William, duca di Cambridge e primogenito di Carlo e Diana, il principe George, la principessina Charlotte e il principe Louis. Dopo di loro, in sesta posizione, il principe Harry, seguito dai figli Archie e Lili.