“Urla e insulti davanti alla Regina”. William e Harry, l’ultimo incontro “triste e doloroso”

Pochi giorni ancora poi William e Harry saranno di nuovo uno davanti all’altro. L’occasione sarà l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana in programma il primo luglio. Sono stati mesi convulsi per la famiglia reale, i veleni e le critiche erano state scatenate proprio da Harry. Poche settimane fa il principe era tornato a parlare del suo passato da ex membro della famiglia reale britannica non lesinando particolari che ovviamente hanno fatto scalpore.



Lo ha fatto in una intervista rilasciata a Dax Shepard (nel podcast della trasmissione ‘Armchair Expert’), arrivata a due mesi esatti da quella rilasciata a Oprah che aveva fatto scattare le accuse di razzismo nella casa reale. Anche questa volta Harry non è stato tenero. “La mia vita a Corte è stata un po’ come quella di Jim Carrey nel The Truman Show”, ha spiegato il principe Harry. Che poi ha rincarato la dose: “La mia vita è come un mix tra il Truman Show e il vivere uno zoo”. Una costante sceneggiata, in cui era coinvolto anche William, con la quale il principe Harry ha dovuto convivere già da bambino.



“Da bambino, quando stavo male, facevo finta di sentirmi bene. L’odio è per chi vive un dolore irrisolto”, ha rivelato il figlio di Lady Diana e il principe Carlo. E ancora: “Quando sei sconvolto da qualcosa e non stai bene, vai a cercare aiuto. Io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, fingendo di sentirmi bene. Ho rifiutato i sentimenti”. Parole che non era piaciute certo a William.







William che, con il fratello, da tempo ha un rapporto conflittuale. Come racconta Robert Lacey, esperto di casa reale, che nelle ultime ore ha sganciato una vera e propria bomba. Lacey ha dichiarato che quando sono stati celebrati i funerali del principe Filippo – marito della sovrana e nonno di Harry e William – i due fratelli, a telecamere spente, hanno litigato furiosamente. “Non appena sono entrati nel castello di Windsor hanno subito iniziato a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro, faccia a faccia, parole davvero tristi e dolorose”.

Eppure, quando la cerimonia funebre è giunta al termine, la tv inglese ha inquadrato William e Harry fianco a fianco, intenti a confabulare. E infatti diverse sono le visioni. “Harry era chiaramente arrabbiato per l’esperienza di Meghan con i reali. Ma dopo essere tornato a casa, non ho dubbi che si sia sentito imbarazzato e dispiaciuto. Credo che rimpiangerà quell’intervista e forse la sua decisione di lasciare la famiglia reale”, aveva rivelato dopo il funerale del duca di Edimburgo Filippo, l’esperto reale Duncan Larcombe.