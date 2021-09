“Di nuovo insieme”. William e Harry, clamoroso da Londra. E tutti parlano di “miracolo” di nonno Filippo

Si intitola “Prince Philip: The Family Remembers” ed è il documentario che sta realizzando la BBC in vista del primo anniversario dalla scomparsa del principe Filippo, duca di Edimburgo. In realtà quel documentario doveva essere la celebrazione di una vita illustre: una festa televisiva con la quale onorare i primi cento anni del principe Filippo. Infatti era stato chiesto il benestare alla famiglia, ma una volta ottenuto la produzione si è dovuta fermare a causa della morte del monarca.

Filippo è scomparso lo scorso aprile a 99 anni e di quella idea originaria non è rimasto nulla. Tuttavia a sopravvivere è l’ossatura del progetto che verrà riadattato per suggellare il primo anniversario della morte di Filippo. Lo scopo di questo progetto è quello di restituire al mondo intero “un ritratto unico del più longevo fra i principi consorti”. Ovviamente nel documentario non mancherà la regina Elisabetta, che è stata sposata con Filippo per oltre 70 anni, così come ci saranno i quattro figli e pure gli otto nipoti.

Pertanto tra loro rientrano William e Harry. Dalla Bbc hanno fatto sapere che entrambi hanno già acconsentito a prendere parte alle riprese, doveroso ricordare il nonno e i bei momenti vissuti con lui. Si tratterebbe quindi dell’ultimo “miracolo” del principe Filippo. In questo modo gli appassionati della saga della Royal Family non smettono di sperare di vedere di nuovo insieme William e Harry.





La pellicola, per la quale non è stata chiesta la collaborazione di Kate Middleton e Meghan Markle, dovrà cucire fra loro “ricordi commossi e commoventi, costellati di senso dell’umorismo, di dettagli capaci di fornire una prospettiva unica sull’eredità spirituale di quest’uomo straordinario”. L’ultima volta che William e Harry erano stati visti insieme è stata l’inaugurazione della statua in ricordo di mamma Diana. E si è creata una strana atmosfera, dove la tensione si è intrecciata con la tenerezza.

D’altronde era ovvio che William e Harry avrebbero messo da parte le questioni personali per evitare qualsiasi tipo di polemica e lasciare il palcoscenico a Lady D. “Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi”, hanno detto. “Ci ricordiamo del suo amore, della sua forza e del suo carattere. Qualità che l’hanno resa una forza del bene in tutto il mondo, cambiando tante vite in meglio”. Secondo il Mirror dopo la cerimonia i duchi si sarebbero soffermati a chiacchierare soltanto dieci minuti davanti ad un drink.