“Tremila euro di multa”. Alla vip il tuffo in mare costa caro. E lo ha postato anche sui social

Bufera sulla vip, che rischia adesso grosso dopo quel suo gesto tanto spensierato quanto però inconsulto. Non avrebbe dovuto farlo per legge e adesso rischia seriamente di incorrere in una pesante sanzione. Siamo precisamente in Campania e nella Grotta Azzurra di Capri, dove il personaggio famoso in questione ha deciso di tuffarsi per fare un bel bagno. Ha pubblicato la sua performance rilassante sul suo profilo Instagram e immediatamente sono esplose le polemiche dopo quello che è successo.

Si sta godendo delle bellissime vacanze in compagnia del marito famoso e di due sue figlie. Ha scelto la canzone di Domenico Modugno, ‘Volare’, come sottofondo musicale e tutto sembrava perfetto. Peccato però che la gente si è subito accorta che quella zona è vietata alla balneazione, quindi ha infranto il regolamento. Ma difficilmente adesso la passerà liscia, perché le immagini sono diventate di dominio pubblico e le autorità competenti potrebbero intervenire per condannare concretamente quel gesto.

La showgirl in questione si è dunque fatta questo bagno nelle acque della Grotta Azzurra, ma non aveva assolutamente l’autorizzazione a farlo, visto che nessuno ha il permesso di entrarci. Quella zona è ormai diventata un sito museale particolarmente delicato e la Capitaneria di Porto di Napoli ha emesso un divieto di balneazione per motivi di sicurezza. Ci sono infatti correnti e risacche che possono creare gravi conseguenze. E adesso per lei si prefigura una multa decisamente molto salata.





A rendersi protagonista di questa vicenda è stata Wanda Nara, che adesso potrebbe incorrere in una multa che va da un minimo di mille euro ad un massimo di tremila euro. Ma ci sono stati tanti altri episodi in passato, infatti gente comune e vip hanno spesso sfidato questo divieto. Il caso più eclatante, oltre a questo di Wanda Nara, fa riferimento a Heidi Klum, ovvero la top model originaria della Germania, che si tuffò nel 2019 insieme a suo marito Tom Kaulitz. Furono multati dai carabinieri, che li beccarono in flagrante.

Wanda Nara ha scelto di alloggiare in questi giorni di vacanze capresi, in una delle strutture alberghiere più belle e prestigiose della famosa località ricettacolo di vip e ricchi in generale. L’hotel in questione in cui alloggia Wanda Nara con la sua famiglia è il Quisisana, frequentata anche da reali, rockstar e poeti. Qualche insider ha rivelato che Wanda avrebbe speso la bellezza di 2 mila euro a notte.