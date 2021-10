Sembra tornato il sereno tra Mauro Icardi e sua moglie e agente Wanda Nara dopo la crisi dei giorni scorsi, legata alle voci di tradimento. È lo stesso giocatore argentino del Psg, su Instagram, a descrivere uno scenario nuovamente ‘idilliaco’. “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia -scrive Icardi-, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano”.

Una storia su Instagram aveva acceso il gossip sulla coppia formata dalla showgirl-agente e dall’attaccante argentino 28enne del Paris Saint Germain. Wanda Nara, 34 anni, aveva pubblicato su Instagram un messaggio perentorio: “Un’altra famiglia che hai rovinato per una z…..!”. Vista l’eliminazione di tutte le foto con il marito, il pensiero era andato ad un’accusa di infedeltà nei confronti del calciatore.

Wanda Nara, la proposta di Mauro Icardi prima del tradimento

La coppia è sposata dal 2014. Dall’Argentina è spuntato anche il nome della presunta nuova fiamma di Icardi: l’attrice e modella Eugenia Suarez. Wanda ha riammesso il marito sui social con un collage di immagini romantiche specificando che si tratta di momenti vissuti negli ultimi tre mesi e un messaggio molto chiaro, diretto chiaramente alla ‘China’ Suarez: “Della mia famiglia mi occupo io. Delle cagne (se ne occupa) la vita”.





Ma c’è un’altro retroscena sulla crisi di coppia. A rivelarla una fonte ha rivelato a Mitre Live che “qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa”.

Ma Wanda Nara “avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento”, ha spiegato un giornalista a Cronica HD. Dopo lo scandalo anche la modella Eugenia Suarez è intervenuta “per spegnere le bugie, i maltrattamenti e gli sguardi che cercano di costruire storie manipolate che mi rendono, ancora una volta, il capro espiatorio della violenza mediatica”.