“Rispunta lui…”. Wanda Nara, l’ultima foto social è uno schiaffone a Mauro Icardi

È il gossip del momento. D’altra parte con una coppia così esposta mediaticamente non ci si poteva aspettare altro. Ormai è di dominio pubblico quello che sta succedendo tra Wanda Nara e il marito Mauro Icardi. La crisi è deflagrata in tutta la sua forza. Tutto è nato quando la manager argentina ha scoperto la ‘tresca’ di suo marito con l’attrice Eugenia Suarez. Si è subito capito che Wanda non aveva alcuna intenzione di perdonare Maurito.

Quest’ultimo è arrivato a fare una richiesta-ricatto che ha fatto discutere: “Se non mi perdoni smetto di giocare”. Una follia, secondo qualcuno, ma evidentemente era un gesto disperato. Poi, in modo completamente inatteso, ecco spuntare delle foto che ritraevano Wanda e Mauro avvinghiati come se nulla fosse successo. La crisi sembrava rientrata. Ma non era affatto così. A quanto pare il calciatore del Paris Saint Germain ha continuato a scrivere a Eugenia. E ha commesso un errore fatale: non ha cancellato l’ultima chat con lei.

Ovviamente Wanda Nara se ne è accorta ed è andata su tutte le furie. Secondo l’opinionista Karina Lavicoli: “Hanno litigato di nuovo e lei è scappata a Milano. In questo momento sono separati. Va tutto male”. Ma non è finita: Wanda ha scoperto delle mail che hanno smentito suo marito. Mauro Icardi sosteneva che tra lui e Eugenia Suarez ci fossero stati soltanto scambi di chat e video. In realtà c’è stato anche un incontro tra i due. E la situazione è precipitata. Stavolta in modo definitivo.





A soccorrere Wanda Nara in questo delicatissimo momento personale è arrivato proprio lui, quel Maxi Lopez che era stato lasciato dalla manager proprio in favore di Mauro Icardi. I due sono stati sposati per cinque anni, dal 2008 al 2013 e hanno avuto tre figli maschi. I rapporti tra Wanda e Maxi Lopez sono stati pessimi a lungo. Tanti veleni e addirittura oltre 40 (avete letto bene, quaranta!) cause in tribunale. Ma negli ultimi tempi tra i due ex i rapporti sono tornati buoni e proprio la crisi con Maurito ha riavvicinato Wanda e Maxi Lopez.

Maxi Lopez si sta rivelando un preziosissimo amico di Wanda Nara. Su richiesta di quest’ultima l’ex calciatore si è catapultato da Londra a Parigi per accudire i tre figli Valentino, Constantino e Benedicto. Ma non si è limitato a questo. L’ex marito di Wanda si è preso cura anche delle due figlie non sue, Francesca e Isabella. Lo ha fatto insieme alla donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso, la compagna Daniela Christiansson. E per Wanda Nara i due sono stati un’autentica ancora di salvezza. Tanto da ringraziarli pubblicamente con una storia su Instagram. Un epilogo impensabile fino a qualche tempo fa…