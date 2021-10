Resta il mistero su ciò che sta succedendo davvero tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Inizialmente sembrava fosse veramente tutto finito, dopo che la donna ha scoperto un presunto tradimento del calciatore del Paris Saint-Germain. E sul profilo di lei infatti sono state eliminate tutte le foto di coppia. Ma l’atleta non demorde assolutamente e si è avvicinato nuovamente a sua moglie. Infatti, pare che comunque si sia giunti ad una sorta di pace. Infatti, starebbero a Milano e vivrebbero ancora insieme.

C’è comunque un retroscena sulla crisi di coppia. A rivelarla una fonte ha rivelato a Mitre Live che “qualche mese fa Mauro avrebbe proposto a Wanda di avere una relazione aperta perché si sentiva annegato. Non ha mai dubitato dell’amore che prova per lei ma glielo avrebbe proposto per poter vivere altre relazioni senza sensi di colpa”. Ma Wanda Nara “avrebbe rifiutato con convinzione la proposta del marito e da lì sarebbe scoppiata la crisi finita poi con un tradimento”, ha spiegato un giornalista a Cronica HD.

Il protagonista di queste ore è stato ancora una volta Mauro Icardi. Infatti, Wanda Nara non ha ancora pubblicato nuovamente le immagini che la ritraggono con il marito, invece quest’ultimo è andato decisamente oltre postando uno scatto a luci rosse. Poi ha rimosso subito tutto, ma ormai il danno era fatto. Gli utenti sono riusciti a fare alcuni screen e l’istantanea ha fatto il giro della rete. Presumibilmente Wanda non sarà rimasta felice di questo gesto dell’ex giocatore dell’Inter.





Wanda Nara e Mauro Icardi erano a letto insieme, abbracciati e senza vestiti addosso. Il viso della donna è stato nascosto sotto il braccio dell’argentino e lui ha commentato così lo scatto: “Quando sei in mood single su Instagram, ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro”. Soltanto per alcuni minuti è stato visibile questo post sul profilo di Icardi, poi è scomparso. Difficile capire come abbia potuto reagire Wanda, non resta che attendere le prossime ore.

Mauro Icardi era sembrato davvero disperato e pentito del tradimento. Anche se le cose andavano male nell’ultimo periodo. Tanto che la stessa Wanda Nara aveva messo alle calcagna del marito un investigatore privato. Evidentemente la fiducia era già venuta meno. A questo punto, inoltre, sembra che la manager abbia chiesto a Mauro il divorzio. Ma ora bisognerà aspettare altri sviluppi alla luce anche di questa foto.