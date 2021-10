Si torna a parlare, prepotentemente, di Wanda Nara e Mauro Icardi, perché sono emersi dei dettagli davvero incredibili. Solo nelle ultime ore, l’ex opinionista del GF Vip ha rivelato su Instagram di aver chiesto il divorzio al marito. Il presunto tradimento aveva ferito troppo la Nara, che pensava che l’unica soluzione fosse dire addio al compagno. Da quello che si sa, tuttavia, a farle cambiare idea è stata una lettera scritta dal calciatore del Paris Saint Germain.

Wanda Nara ha poi detto: “Le foto che ho pubblicato negli ultimi mesi mostrano quanto eravamo uniti e quanto eravamo felici. Però qualcosa è successo e da quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l’unico modo per porre fine a tanto dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l’accordo”.

E ancora Wanda Nara: “Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: ‘Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice’. E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia”.





E conclude Wanda Nara: “L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo Mauro”. A questo punto però è Mauro Icardi a rispondere direttamente alla moglie e lo fa sempre con un post pubblico carico di tristezza e voglia di risolvere la questione.

Scrive il marito di Wanda Nara: “Grazie amore mio per aver continuato a nutrire fiducia in questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito”. Insomma, le cose sembrano finite (per ora) ma chissà cosa accadrà domani.