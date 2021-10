E si torna a parlare di Walter Zenga. Lo scorso anno più volte “l’Uomo Ragno” è finito su siti e giornali per la partecipazione del figlio Andrea al GF Vip di Alfonso Signorini. Con lui, così come con il fratello maggiore, i rapporti sembrano finalmente essere tornati distesi dopo tanti anni. Lo stesso non può dirsi però del suo ultimo matrimonio con Raluca Rebedea, che sembra ufficialmente arrivato al capolinea dopo vari tira e molla. Sposata nel 2005 mentre allenava lo Steaua Bucarest, da lei Walter Zenga ha avuto due figli, Samira Valentina, oggi 12 anni e Walter Jr, 9.

Dopo aver avuto vari periodi di crisi e aver provato a ricucire i rapporti l’anno scorso l’ex campione dell’Inter e della Nazionale ha annunciato il divorzio con un post sui social, poi rimosso: “Io e mia moglie Raluca non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra noi si sono raffreddati sia per la distanza tra di noi, creata a causa del mio lavoro di allenatore, ma anche perché non riconosco più la donna che mi stava accanto per 14 anni di matrimonio”, scriveva Walter Zenga un anno fa.

Walter Zenga beccato con la nuova fidanzata

E poi: “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che le ho sempre dato si è in qualche modo rivoltata contro di noi… Per rispetto per ciò che abbiamo vissuto insieme e per i nostri figli non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso la Corte d’Appello di Dubai. Spero e vi chiedo di rispettare la mia privacy e lasciare che la vita prenda il suo corso naturale”, la conclusione di Walter Zenga.





Ma poi dopo questo sfogo la relazione è comunque proseguita per qualche mese, prima di giungere al definitivo capolinea. L’ex calciatore ha infatti lasciato gli Emirati Arabi e ha ritrovato l’amore al fianco di un’altra donna, con cui sta già pensando di andare a convivere stavolta nella sua città, Milano. A lanciare l’indiscrezione con tanto di paparazzata è il settimanale Chi, secondo cui Walter Zenga starebbe rivoluzionando la sua vita per amore di Michela Motoc.

Ci sarebbe lei, di 30 anni più giovane di Walter Zenga (61), dietro alla sua decisione di tornare in Italia. Qui sarebbe alla ricerca di una squadra da allenare. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Milano, in evidente sintonia. Michela Motoc, 31 anni, è una modella e hostess con origini rumene ma cresciuta in Italia, a Cavaion, Verona. Nel 2016 si è classificata terza al concorso Miss Europa Continental e avrebbe conosciuto l’allenatore a Dubai, dove si trovava per lavoro. Pare però che le presentazioni in famiglia non siano ancora arrivate.