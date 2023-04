Ansia per i fan del volto della tv, che è stata ricoverata nelle scorse ore. Ad annunciare tutto è stata proprio la diretta interessata, la quale ha anche ringraziato tutti coloro che le hanno manifestato la vicinanza in questo momento complicato. Lei è Ginevra Pisani, che si è immortalata mentre era in ospedale e immediatamente è scattato l’allarme. C’è preoccupazione e ora si attendono ulteriori aggiornamenti, ma intanto abbiamo i primi dettagli su quanto è successo.

Ginevra Pisani è stata ricoverata in ospedale a Roma e ha postato delle immagini su Instagram eloquenti. Ha fotografato la sua mano e poi la flebo, che era attaccata al suo braccio. Qualcosa non è andato nel migliore dei modi e si è reso necessario il suo trasferimento nel nosocomio della capitale. Successivamente non ha pubblicato altro, quindi c’è ancora un velo di mistero. Vediamo cosa ha scritto la giovane, dopo questo fatto che ha fatto preoccupare tanta gente.

Leggi anche: Alessandro Vicinanza, come sta dopo il malore. Ma è la reazione di Ida Platano che colpisce tutti





Ginevra Pisani in ospedale: c’è preoccupazione

Entrando nei particolari, Ginevra Pisani è stata ricoverata all’ospedale Sant’Andrea di Roma e ha commentato: “Cambio ospedale, ma i lettini sono sempre troppo piccoli per me. Grazie per tutti i messaggi e scusate se non rispondo a tutti, ma devo essere lucida quando mi confronto con i medici“. Non ha aggiunto altri messaggi, quindi non ha specificato la motivazione del suo malessere. Non sappiamo se ha avuto qualche malore o se dovrà essere sottoposta ad un’operazione chirurgica.

Pisani, nata nel 1988, si è fatta conoscere inizialmente grazie al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel 2016-2017 è stata corteggiatrice e ha conosciuto e si è innamorata di Claudio D’Angelo. Lei ha poi lavorato come professoressa de L’Eredità di Insinna e ha lavorato ancora una volta col popolare conduttore Rai a Il pranzo è servito. Ora c’è enorme attesa per conoscere il suo stato di salute e la speranza di tutti i suoi fan è che possa trattarsi di un problema di poco conto.

Inoltre, parlando della sua carriera professionale, Ginevra ha anche esordito nel cinema, infatti ha preso parte al film Loro del regista Paolo Sorrentino. Attualmente il partner della Pisani è Alessio Vassallo, che è un attore.