È nata Angelina, la giovane attrice e conduttrice è diventata mamma. L’annuncio, che era attesissimo così come la nascita della bimba che si è un po’ fatto aspettare, su Instagram, con la prima foto e un lungo messaggio dedicato alla nuova arrivata. “Il 19 giugno sei arrivata tu, rimettendo al proprio posto tutte le priorità del mondo. Quando a settembre ho saputo del tuo arrivo mi hai spiazzata, impedendomi di riflettere troppo sull’anno più brutto della mia vita e dandomi immediatamente e prepotentemente la forza e il coraggio di non fermarmi un secondo, di guardare avanti. Tu sei il nostro futuro”.

E dopo una lunga serie di ringraziamenti, la neo mamma vip spiega anche il perché del nome scelto per la sua prima figlia, Angelina: “Il tuo nome ha una storia, frutto dell’unione di tanti grandi amori, un tributo alla persona che più di tutto avrei voluto presentarti, che ti avrebbe amata come ha amato me, ma che dico, sicuramente di più. Impossibile non pensare che sia stato proprio lei a mandarti a noi, perché per ogni fine, c’è sempre un nuovo inizio”.

È nata Angelina, la vip è diventata mamma

E così lo scorso lunedì, 19 giugno, Carolina Benvenga e Riccardo Scire sono diventati rispettivamente mamma e papà: finalmente è arrivata Angelina nelle loro vite. Da qualche giorno, avevano notato i fan del volto di RaiYoyo, non c’erano più aggiornamenti sul suo pancione. Poi la notizia della nascita, sempre a mezzo Instagram.

Carolina Benvenga, classe 1990, ha debuttato nel mondo dello spettacolo nel 2005, con un episodio del film Tickets. Poi sono arrivati ruoli nelle serie tv Io e mamma, Zodiaco, I liceali, Anna e i cinque, tra le altre. Da luglio 2012 conduce il programma di successo La posta di YoYo, in onda tutti i giorni, oltre a diversi speciali dello Zecchino d’Oro. Su Rai Gulp conduce anche Tiggì Gulp, La TV Ribelle e Gulp Girl e nel 2019 è uscito il suo primo album, un progetto musicale di baby dance per YouTube Kids intitolato Carolina e Topo Tip – Balla con noi!.

Tra i primi auguri alla coppia e alla bimba, il collega e amico Lorenzo Brechetti che con Carolina anima i pomeriggi dei bambini con la posta di Yoyo: “Ciao Angelina, non vedo l’ora di conoscerti. hai due genitori pazzeschi e vedrai che ci divertiremo assieme”. E ancora, solo per citare qualche nome, auguri da Alessandra Amoroso, Beatrice Valli e il marito Marco Fantini, Giulia Stabile, Micol Olivieri ed Elettra Lamborghini.