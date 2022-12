Notizia superlativa per Enrico Nigiotti, che diventerà papà. L’annuncio boom è stato fatto dallo stesso cantante sul suo profilo Instagram ufficiale. Meravigliose le foto postate dall’ex Amici, che ha dapprima mostrato il pancione della sua partner, affiancata dal loro adorato cane. Poi ha anche fatto vedere le immagini dell’ecografia alla quale si è sottoposta la donna, che hanno svelato la sorpresa più grande: non aspettano infatti solamente un bebè, ma sono in arrivo due gemelli.

Ed Enrico Nigiotti non può che festeggiare alla grande il suo diventare papà tra pochi mesi. La notizia straordinaria è stata data a ridosso del Natale, quindi le loro festività natalizie, la fine del 2022 e l’arrivo del 2023 li festeggeranno a dovere. Bellissime le parole scelte dall’artista per celebrare questo avvenimento. Anche diversi personaggi famosi hanno commentato il suo post con messaggi super entusiastici. Vediamo cosa ha scritto e soprattutto qual è il sesso dei gemelli, che verranno alla luce tra non molto.

Enrico Nigiotti papà: la compagna aspetta due gemelli

Dunque, Enrico Nigiotti che sarà papà tra poco ha scritto sul social network Instagram: “È tutto un conto alla rovescia verso di voi .. Mentre crescete dentro Mamma ,io sono qui che faccio da spettatore e vi immagino… Vi immagino sempre! ! ! Non so cosa aspettarmi. Non so come sarà e non so come sarò.. So solo che la parola PER SEMPRE avrà finalmente un vero significato. “Il tempo non ha fine se vivi per qualcuno”. Maso e Duccio

Ci si vede presto bimbi ❤️”. Saranno quindi due bellissimi maschietti.

Una delle prime a commentare è stata Emma Marrone: “Auguri amico mio”. Poi è stata la volta di Rudy Zerbi: “Bravi mamma e papà!” e di Federico Rossi: “Auguri!!”. Altri fan hanno aggiunto: “Sarà un viaggio bellissimo e tu un papà straordinario”, “Le notizie, quelle davvero belle”, “Un abbraccio forte forte”, “Doppietta Nigiotti, che bello”. E ancora: “Wow, spettacolo, auguri”. Soltanto auguri e complimenti ovviamente per il cantante, che è rimasto certamente sorpreso in positivo per l’enorme affetto ricevuto.

Classe 1987, Enrico Nigiotti ha partecipato ad Amici nel 2009-2010 e successivamente è stato concorrente di X Factor e ha partecipato tre volte al Festival di Sanremo. Il suo ultimo album è datato 2020 e si chiama Nigio, mentre Notti di luna è il suo ultimo singolo dell’anno scorso.