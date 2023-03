Una nuova coppia si è formata nel mondo dei vip. Lui è un ex volto di Uomini e Donne e si è lasciato recentemente con la sua ex partner, conosciuta proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. E ora ha finalmente ritrovato un nuovo amore, come si evince dalle foto che sono state pubblicate anche da The Pipol Gossip. Parliamo di Riccardo Gismondi, che ha una nuova fidanzata. Si è scoperto già qualcosa in più sulla sua relazione, infatti è stato svelato il nome della ragazza e non solo.

Riccardo Gismondi, che si è immortalato in spiaggia con la nuova fidanzata, si è separato da Camilla Mangiapelo meno di un anno fa. Lei aveva annunciato: “Scrivo queste parole per fare chiarezza, una volta per tutte e per il rispetto che ho per chi mi segue. Purtroppo non tutte le cose belle hanno un lieto fine. Da qualche giorno io e Riccardo abbiamo deciso di prendere strade diverse. Non ci vedrete più nella stessa casa. Obiettivi lavorativi e personali ci portano a una separazione. Non rinnego nulla di questi sei anni. Purtroppo le persone cambiano e le storie finiscono”.

Riccardo Gismondi ha una nuova fidanzata: chi è

Ormai la relazione sentimentale è praticamente ufficiale perché lui ha pubblicato delle foto inequivocabili, che lo vedono in atteggiamenti romantici ed affettuosi insieme alla partner. Riccardo Gismondi ha presentato in modo emozionante la nuova fidanzata, con delle immagini dei due che si godono uno straordinario tramonto in riva al mare. E ora tutti vogliono vedere tante foto di coppia per conoscere ancora meglio colei che ha preso il posto di Camilla, oggi a sua volta impegnata col calciatore Luca Moro.

Svelati da The Pipol Gossip i primi dettagli sulla sua dolce metà: “Riccardo Gismondi, dopo aver chiuso definitivamente la storia d’amore vissuta con Camilla Mangiapelo, conosciuta a Uomini e Donne, è finalmente felice con la sua nuova fidanzata. Lei si chiama Valentina e non è conosciuta nel mondo dello spettacolo. Su Instagram rendono noto il loro rapporto, per la prima volta, pubblicando degli scatti romantici in riva al mare davanti a un tramonto suggestivo”. Quindi, lei non è famosa.

Riccardo Gismondi, classe 1995, è un giocatore professionista di pallacanestro. Ama molto leggere e scrivere e Camilla Mangiapelo sembrava essere davvero la ragazza della sua vita. Si è vociferato che la rottura, avvenuta nell’estate 2022, sia stata provocata da un presunto tradimento di lui.