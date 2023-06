Presto genitori e di un maschietto. Il fiocco in arrivo è celeste per l’ex protagonista di UeD e il suo compagno. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, poche settimane dopo quello della dolce attesa. Insieme dal 2020 aspettano il primo figlio e ovviamente la gioia e l’entusiasmo sono alle stelle. E per dare la lieta notizia a tutti i suoi follower hanno deciso di pubblicare un breve video sui social che mostra la prima ecografia del bebè e un piccolo paio di scarpe da ginnastica. Sotto questa didascalia.

“Un anno fa siamo riusciti ad aggiungere un tassello importante nella nostra vita acquistando la nostra prima casa, oggi più che mai c’è qualcuno che sta bussando dentro il mio pancino e non vede l’ora di colorare la nostra vita nel miglior modo. Io già ti amo così tanto piccolo-a scricciolo-a. E nel modo più semplice ( mi conoscete ormai) sono felicissima di condividere questa notizia bellissima insieme a voi. La mia assenza di questi mesi è giustificata”.

È un maschietto il bebè in arrivo per il volto di Canale 5

E ora Irene Capuano e Christian Galletta, i futuri genitori per la prima volta, hanno rivelato anche il sesso del bebè, sempre con un video condiviso su Instagram. Per il gender reveal party hanno organizzato una festa in giardino con parenti e amici. Entrambi vestiti di bianco, con orsacchiotti e palloncini alle spalle, hanno atteso la striscia colorata alle loro spalle.

Striscia blu: aspettano un maschietto. “Il sesso si sapeva dal primo giugno, ma dovevamo partire per la Sardegna e abbiamo rimandato la festa di un bel po’. Christian non resisteva più, mi diceva di aprire le mail, ma non volevo rovinarmi l’emozione dal momento che avevamo organizzato questo gender reveal con parenti e amici”, ha raccontato lei.

“Un piccolo principe sta per arrivare nelle nostre vite”, ha commentato il post Irene Capuano, che è stata la scelta dell’allora tronista di UeD Luigi Mastroianni. M era “convintissima che fosse femmina”. E invece, per la gioia del futuro papà Christina Galletta come si vede dall’esultanza nel video, sarà un maschietto a renderli per la prima volta genitori.