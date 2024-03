È passato quasi un anno ma i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island fanno ancora parlare di loro. Non solo Mirko Brunetti e Perla Vatiero, volti cardine di questo Grande Fratello, ora arriva anche una notizia bomba su Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara. Sono stati una delle coppie più discusse del programma estivo condotto da Filippo Bisciglia: entrati nel villaggio con una relazione che andava avanti da quasi 10 anni, avevano deciso di prendere due strade differenti allo scadere dei 21 giorni canonici.

La coppia era quindi uscita dalla trasmissione separata, salvo poi essere tornata insieme qualche settimana dopo la fine delle riprese, tanto che Giuseppe aveva anche chiesto a Gabriela di sposarlo con una proposta di matrimonio plateale negli studi di Uomini e Donne. Erano anche stati a Verissimo, dove lei aveva raccontato cosa fosse successo dopo la fine del programma e il riavvicinamento tra i due.

Gabriela e Giuseppe di Temptation Island, la notizia

“I miei genitori hanno fatto un discorso anche a lui. Gli hanno detto che gli vogliono bene ma che non vogliono che io stia male. Gli hanno chiesto se fosse sicuro di volere stare con me. Perché da gennaio ho avuto un crollo, ho perso 45 chili, sono stata malissimo. Quando finalmente mi ha raccontato la verità, sono riuscita a mettere un punto”, aveva raccontato Gabriela a Silvia Toffanin.

Ed è ancora lei adesso a parlare, ma attraverso Instagram, perché nelle ultime ore qualcosa è cambiato in questo rapporto e i due sembrano essersi presi una pausa di riflessione. “Io e Giuseppe non ci siamo lasciati, è semplicemente un periodo no, totalmente no. Sono un po’ triste, ma la vita è fatta di alti e bassi, non ci siamo lasciati, continuiamo a sentirci e a vederci per arrivare ad un punto di incontro per risolvere i nostri problemi”.

“Giuseppe è molto propenso a venirmi incontro e anche io, ma adesso sto pensando un po’ a me quindi ci siamo presi questo momento di pausa”, ha continuato Gabriela tra le sue Storie, dove ha risposto ad alcune domande da parte dei follower che la vedevano triste e sola nell’ultimo periodo. “L’amore ci sta, i nostri problemi sono caratteriali perché sia io che lui abbiamo un carattere molto forte, dobbiamo solo chiarirci. Qualora questo momento di pausa si dovesse trasformare in un ‘ci siamo lasciati’, sarò la prima a dirlo”.