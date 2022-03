“Si sposa”. Il vip pronto per il sì: ci sono già gli inviti per le nozze e la data ufficiale

Ora non ci sono più dubbi, infatti il vip italiano ha deciso di convolare a nozze con la sua partner. Lui è noto per essere stato legato sentimentalmente ad un volto noto di ‘Uomini e Donne’, ma con lei la storia d’amore non è durata moltissimo, soltanto alcuni mesi. Poi però ha trovato la donna della sua vita, con la quale è adesso arrivato addirittura a compiere il grande passo. Sui social network sono stati già pubblicati gli inviti per il matrimonio ed è stato possibile leggere anche la data delle nozze.

Lui aveva comunque preferito non soffermarsi più di tanto sull’addio all’ex ‘UeD’, anche perché è sempre stato conosciuto per avere un carattere molto schivo. Ama moltissimo la privacy e quindi mantenere la riservatezza, ma stavolta la notizia è troppo bella per tenerla nascosta e quindi tutti i suoi fan l’avranno riempito sicuramente di complimenti e di auguri in privato. Anche lei comunque non è una sconosciuta, anche se è soprattutto suo fratello ad essere molto famoso.

Ad unirsi in matrimonio sarà il calciatore Vittorio Parigini, ex fidanzato dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ Sara Affi Fella, e la sua futura moglie Francesca Zaccagni. Quest’ultima è la sorella del forte attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni. La ragazza è comunque anche nota per essere un’influencer e una modella, anche perché effettivamente la sua bellezza è straordinaria. Vittorio Parigini diventerà inoltre cognato di Chiara Nasti, la quale è appunto fidanzata con l’atleta biancoceleste.





Vittorio Parigini e Francesca Zaccagni, che sono fidanzati da un po’ di anni, si sposeranno il prossimo 28 maggio. Invece la sua ex Sara Affi Fella ha una liaison amorosa con il calciatore Francesco Fedato, che nel settembre del 2020 ha partorito il primo figlio, che si chiama Tommaso. Comunque proprio Chiara Nasti, cognata di Parigini, ha postato in una storia Instagram l’invito al matrimonio e ha fatto sapere di non vedere l’ora di poter partecipare a questa fantastica cerimonia.

Attualmente Vittorio Parigini, classe 1996, gioca in Serie B con la maglia del Como, dopo essere stato ceduto in prestito dal Genoa. In passato ha anche indossato le casacche di Ascoli, Genoa, Cremonese, Torino, Benevento, Bari, Chievo Verona, Perugia e Juve Stabia. Ha anche militato nelle Nazionali giovanili azzurre, con 21 presenze e 7 reti totalizzate con l’Under 21. Esperienze anche con Under 16, 17, 18, 19 e 20.