Vittorio Cecchi Gori, le condizioni di salute oggi. Sono stati giorni di apprensione per le condizioni di salute del noto produttore ed ex presidente della Fiorentina. Dopo il primo ricovero d’urgenza a causa di una ischemia cerebrale, Cecchi Gori sarebbe andato incontro a ulteriori problemi cardiaci e respiratori. Poi negli ultimi giorni il ricovero in terapia intensiva presso il Policlinico Gemelli in seguito a una crisi respiratoria.

Come sta oggi Vittorio Cecchi Gori dopo il ricovero. La notizia del ricovero è stata data mercoledì 14 febbraio in apertura del programma Storie Italiane di Eleonora Daniele dall’inviata in collegamento dal policlinico Agostino Gemelli di Roma. “C’è massimo riserbo, c’è grande apprensione per questo ricovero improvviso di Cecchi Gori”, ha detto l’inviata del programma Rai.

Come sta oggi Vittorio Cecchi Gori dopo il ricovero: parla il portavoce del gruppo e amico fidato

Prima il reparto di terapia intensiva, poi il trasferimento in riabilitazione geriatrica dell’ospedale per restare sotto osservazione medica. Per Vittorio Cecchi Gori la situazione sembra essere in netto miglioramento. La conferma del miglioramento arriva dall’ex portavoce del Gruppo Cecchi Gori e amico, Emilio Sturla Furnò.

Ecco cosa ha affermato il portavoce: “Oggi l’ho trovato molto meglio. Con lui c’erano Rita Rusic e il figlio Mario, molto amorevoli con lui. Gli sono accanto su tutto. Rita mi ha chiesto di non abbandonarlo quando uscirà. Il suo problema è la solitudine nel quotidiano“. Momenti di vita turbolenti per il produttore che qualche tempo fa aveva aggiornato tutti in seguito alla condanna per bancarotta fraudolenta sospesa a causa delle condizioni di salute.

“Me la cavo, non riesco più a muovermi bene, questo non mi permette di fare sport e ho avuto problemi anche con il fiato, non respiro bene, devo fare l’ossigeno, ma tiro avanti”, sono state le parole di Vittorio Cecchi Gori. E adesso si resta in attesa di comprendere come evolverà la situazione.