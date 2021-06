Amore importanti e passione sfrenata per la bicicletta, nel corso degli anni Vittorio Brumotti si è fatto conoscere ed apprezzare per i suoi servizi di denuncia come inviato di Striscia la Notizia. Con le sue telecamere spesso ha raggiunto aeree di confine, zone d’ombra della legalità arrivando a rischiare in prima persona. L’ultima volta lo scorso aprile quando solo una chiamata alle forze dell’ordine avea salvato il giornalista e la sua troupe dal linciaggio.



Un’ incresciosa aggressione, ripresa da uno spettatore posto a distanza dal gruppo in rissa che ha poi provveduto a condividere il video sui social, che aveva fatto piovere commenti a cascata di commenti non del tutto a favore del giornalista. Persino chef Rubio aveva detto qualcosa a proposito: “Vittorio Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date”, schierandosi apertamente con i residenti del quartiere.



Secondo lo chef, da mettere in evidenza dovrebbe restare la dignità di uno dei tanti quartieri ‘abbandonato’ dallo Stato, costretto a fare i conti con una quotidianità di certo difficile. Polemiche alle quali Vittorio Brumotti non aveva dato seguito, chiuso nel silenzio e difeso dalla fidanzata Annachiara Zoppas. Un amore, il loro, che va avanti ormai da anni e per il quale si è spesso parlato di matrimonio.





Vittorio Brumotti, il motivo per cui non sposa Annachiara



Voce spenta dallo stesso Vittorio Brumotti che spiega il motivo. “Lei ha solo 29 anni e per il momento il nostro progetto è quello di viaggiare tanto, godendoci le bellezze del mondo. In futuro si vedrà, il destino farà il suo corso…”. Intanto l’amore va a gonfie vele. “Quando rientro a casa non parliamo mai né di bicicletta né dei miei servizi, ma stacco dal lavoro ed esistiamo solo noi due”.

Poi Vittorio Brumotti ha continuato: “I nostri argomenti spaziano dai viaggi che vorremmo organizzare alle modifiche che vorremmo fare al nostro giardino o alla nostra casa”. Annachiara, insomma, è la pietra angolare della vita del giornalista. Sulle spalle un nome importante, Annachiara è figlia del noto imprenditore Enrico Zoppas, presidente del gruppo San Benedetto e di una modella cecoslovacca scomparsa nel 2007, ha vissuto all’estero precisamente a Londra, dove ha conseguito la laurea alla Regent’s University. Dopo l’esperienza britannica, è rientrata in Veneto, regione che le ha dato i natali vivendo a Conegliano, dove segue l’impresa di famiglia.