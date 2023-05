Papà per la settima volta. L’annuncio è arrivato pochi giorni fa, durante un’intervista in tv. L’attore, 79 anni, aveva spiazzato tutti perché nessuno sapeva. Addirittura nessuno sapeva chi fosse la madre, quando fosse avvenuta di preciso la nascita e nemmeno il sesso e il nome del bebè. Oggi invece, a distanza di qualche tempo, queste informazioni sono di dominio pubblico. E, sempre in tv, è stata anche mostrata la prima foto della piccola. Il premio Oscar ha raccontato che è una femminuccia, è nata lo scorso 6 aprile e si chiama Gia Virginia.

Il nome è un omaggio alla madre del divo, morta nel 2000, si legge su Vanity Fair, che riprende l’intervento di Robert De Niro a Cbs Morning. La mamma della bimba? È l’esperta di arti marziali Tiffany Chen, con cui l’attore è stato spesso fotografato dopo la fine della lunga e tormentata storia con l’ex moglie Grace Hightower. I due si sono conosciuti nel 2015 sul set del film Lo stagista, quando lui era ancora sposato.

Ecco Virginia, la settima figlia dell’attore

Qualche anno dopo sono stati paparazzati in Europa, su uno yacht con amici. Ancora, un mese fa circa, rieccoli di nuovo insieme a Los Angeles poi la notizia del settimo figlio. Figlia, si è scoperto da pochissimo. La nascita di Gia Virginia, ha spiegato Robert De Niro a Page Six, è stata pianificata (“Come si fa a non pianificare una cosa del genere?”) e al momento della nascita con la compagna erano “al settimo cielo”.ù

Gia Virginia, la cui prima foto è stata mostrata a Cbs Morning, è l’ultima arrivata. Robert De Niro è già papà di sei figli avuti da tre donne diverse. Dalla prima moglie, Diahnne Abbott, ha avuto Drena, oggi 51 anni, e Raphael, 46 (la prima, nata da una precedente relazione della Abbott, è stata adottata dall’attore).

Robert De Niro and his partner Tiffany Chen welcomed Gia Virginia Chen-De Niro in early April — and now, she’s making her national TV debut on #CBSMornings. https://t.co/OJJxGcEKlU pic.twitter.com/opiFRpWkRs — CBS Mornings (@CBSMornings) May 11, 2023

Poi nel 1995, dalla storia con la modella e attrice Toukie Smith, sono nati i gemelli Julian e Aaron, 27 anni. Quindi dal matrimonio con Grace Hightower sono nati Elliot, 24 anni, e Helen Grace, 11. Poco più di mese fa, infine, è arrivata Gia Virginia, frutto dell’amore con Tiffany Chen.