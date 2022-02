Virginia Raffaele è pazza di amore. Ebbene sì, l’attrice è stata beccata in dolce compagnia dal settimanale ‘Oggi’ che in esclusiva è riuscita a beccare i due insieme per la prima volta. Dunque, lei non è più single e sarebbe davvero al settimo cielo. L’immagine pubblicata non lascia dubbi, infatti pare che ci sia già un grande feeling. E si è inoltre scoperto tutto su di lui, che non è un volto totalmente sconosciuto. Infatti, sono emersi diversi dettagli sia sul suo lato personale che su quello professionale.

Entrando maggiormente nei particolari, Virginia Raffaele è stata paparazzata in compagnia del suo nuovo partner al Teatro Lirico di Milano, dove la donna è stata protagonista con il suo show ‘Samusà’. Una volta finito di aver deliziato il suo pubblico, in piena notte, infatti erano ormai le due, è stata vista insieme a lui mentre passeggiavano felicemente. Il giovane era comunque stato presente anche alla cena consumata con la troupe dell’attrice, quindi ormai sta facendo sul serio con il suo piccioncino.

Tutte le informazioni ancora più precise su Virginia Raffaele e il suo ragazzo saranno fruibili sul settimanale ‘Oggi’ di giovedì 17 febbraio, ma sono già emerse alcune notizie importanti. Si sa infatti che in strada si sono coccolati non poco, infatti non sono ovviamente mancati gli abbracci e soprattutto i baci. Inoltre, lui ha nove anni in meno rispetto alla donna. Hanno trascorso una serata davvero straordinaria nel capoluogo lombardo e probabilmente molto presto li vedremo insieme con maggiore assiduità.





Dunque, la dolce metà di Virginia Raffaele si chiama Thomas Santu ed è un attore e cantante. Santu è nato nel 1991 a Civitavecchia, ma attualmente risiede nella capitale Roma. Ha preso parte ad alcune partecipazioni in show sia nel mondo del teatro che in quello televisivo e pubblicitario. Non è dato sapere quando e dove si siano incontrati i due per la prima volta, ma visto che ormai la notizia è diventata di dominio pubblico, non è da escludere che lei stessa possa rompere il silenzio e presentarlo ufficialmente.

Classe 1980, Virginia Raffaele negli ultimi anni è stata conduttrice del Festival di Sanremo, insieme a Claudio Baglioni e Claudio Bisio, nel 2019. Ma già nel 2016 aveva calcato il palco dell’Ariston nella stessa veste. L’anno scorso è entrata a far parte dell’album ‘Unica’ della cantante Ornella Vanoni, infatti è stata anche protagonista di un duetto nel brano musicale ‘Tu/Me’.