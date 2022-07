L’abbiamo conosciuta meglio all’Isola dei famosi e oggi, pochi mesi dopo la nascita della sua prima figlia, Virginia Mihajlovic ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno calciatore e papà di Violante. Pochi giorni fa e come da tradizione, si è inginocchiato davanti a lei per darle l’anello.

Il momento fatidico è stato condiviso da entrambi su Instagram, con alcuni scatti in bianco e nero e una didascalia super romantica.”Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme”, ha scritto Alessandro Vogliacco “raccontando” la proposta di matrimonio a Virginia Mihajlovic.





Virginia Mihajlovic matrimonio: è arrivata la proposta

Le foto ritraggono il calciatore del Genoa in ginocchio nell’atto di consegnare l’anello alla futura sposa che, raggiante, è subito corsa ad abbracciare il fidanzato e futuro marito. Lei è un’influencer, modella ed ex naufraga dell’Isola dei famosi, figlia di Sinisa Mihajlovic e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioli.

Ha quattro fratelli, Viktorjia, Miroslav, Dushan e Nichholas, e proprio con la prima nel 2019 Virginia Mihajlovic ha partecipato all’Isola dei Famosi. Sta insieme ad Alessandro Vogliacco, che è suo coetaneo, da 5 anni e a ottobre dello scorso anno hanno dato il benvenuto a Violante, la loro primogenita che pochi giorni fa ha compiuto 8 mesi.

“Anche se un po’ in ritardo (come sempre) non poteva mancare la foto con la tortina dei tuoi 8 mesi amore mio, grazie per la bambina che sei e per tutte le gioie che regali a tutte le persone che ti amano. Sei unica e non avrei potuto desiderare di più dalla vita”, la didascalia del post di Virginia Mihajlovic, che presto dunque organizzerà il matrimonio con Alessandro Vogliacco.

