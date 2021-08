Ormai non ci stupiamo più. I social sono diventati un ponte tra vip e gente comune. E proprio sui social vengono ormai fatti tutti gli annunci più importanti che riguardano la vita dei nostri beniamini. È proprio così, tramite un post su Instagram, che siamo venuti a conoscenza di una bellissima notizia che riguarda un’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Proprio la stessa, figlia di un notissimo ex calciatore oggi allenatore, aveva fatto sapere a tutti di essere incinta.

Stiamo parlando di Virginia Mihailovic, figlia minore di Sinisa. Era il 12 maggio scorso quando la 23enne ha informato i suoi follower di essere in dolce attesa. Lo ha fatto condividendo la reazione dei suoi cari al lieto annuncio: “Ti abbiamo voluta con tutta la nostra anima e non riesco nemmeno a descrivervi quanta gioia proviamo nel dirvi oggi che diventeremo mamma e papà. Sei così minuscola dentro me, ma sei così grande nei nostri cuori. La nostra vita da quando ci sei, non poteva essere più meravigliosa di così. Ti aspettiamo come si aspettano le sorprese più immense della Vita”.

Adesso per Virginia Mihilovic è arrivato il momento di fare un altro importantissimo annuncio. La figlia minore di Sinisa è fidanzata da quattro anni con il difensore del Pordenone Alessandro Vogliacco. Il loro sogno d’amore si concretizzerà presto proprio con il matrimonio. Per annunciarlo Virginia, che con la sorella Viktorjia ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019, ha scelto di postare la foto dell’anello che le ha regalato il compagno. E, naturalmente, ha risposto “sì”.





Virginia Mihailovic è figlia dell’ex calciatore Sinisa e dell’ex soubrette Arianna Rapaccioli. Bellissima, alla moda e anche originale come dimostra il video girato in occasione della sorpresa fatta ai familiari per annunciare di essere in dolce attesa. In realtà la proposta di matrimonio è avvenuta qualche tempo fa, come rivela la stessa 23enne: “Il 21 giugno mi hai chiesto di sposarti e SÌ amore mio, presto saremo marito e moglie.

Oggi, domani e sempre ti amerò con tutta la forza del mio cuore. 💍”.

Così, oltre ad avere un figlio insieme, Virginia e Alessandro convoleranno presto a nozze. Un sogno che si avvera, come quello di diventare genitori. E chissà come avrà reagito Sinisa Mihailovic a questa notizia. Già in occasione del primo annuncio della gravidanza l’allenatore prima era rimasto sorpreso, dicendo: “Ammazza oh, ma è tuo?”. Poi si era commosso cedendo all’emozione. Che dire? Tantissimi auguri a due presto sposi!