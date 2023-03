Tanta paura per la salute della vip italiana, che ha pubblicato una foto mentre si trovava in una clinica. E in un lungo messaggio social ha spiegato il motivo che l’ha costretta a ricorrere alle cure dei medici. Bellissimo anche il gesto fatto nei confronti della sua ex fidanzata, infatti ha speso parole meravigliose su di lei nonostante ormai la relazione sia finita. Ad essere in uno stato certamente non ottimale è Veronica Satti, che è stata ricoverata in seguito ad una situazione abbastanza preoccupante.

Veronica Satti ha esordito così nel suo post Instagram, in cui ha parlato del fatto che sia stata ricoverata perché non si poteva fare altrimenti: “Ti lascia nuovamente illuso, ti fa sentire sbagliato per quella malattia che nessuno vede e tu non vorresti avere, ma non siamo sbagliati noi bensì chi tocca con superficialità vestendosi di promesse. Lo stigma più grande sulle malattie invisibili, ma in generale verso le persone che soffrono, viene perpetrato da chi parla troppo, parole da persone che sono in realtà totalmente polarizzate”.

Veronica Satti ricoverata in una clinica: cosa le è successo

Un momento davvero complicatissimo per Veronica Satti, che è stata ricoverata per una problematica di natura psicologica: “Sono una borderline nuovamente ricoverata, non mi sono fatta male ma alcune circostanze mi hanno riportata qua, non lo vivo come un fallimento, le ‘ricadute’ possono esistere. Ho nuovamente riscontrato mio malgrado questo tipo di amaro comportamento”. Poi il suo discorso si è incentrato sull’ex partner Valentina, per essere stata molto comprensiva.

Quindi, la figlia di Bobby Solo ha voluto pubblicamente dire grazie alla sua ex fidanzata: “Non ci parliamo ed è giusto così forse, ma le faccio un plauso per essere rimasta, per aver compreso con così tanta naturalezza la mia malattia, il disturbo borderline, le mie crisi. Da poco diagnosticata, quando neanche io ci capivo nulla lei esisteva nella mia vita, la allontanavo ma non se ne andava, e pensare che prima era il contrario. Che bel casino che siamo state. Con affetto ricordo quando stavo male e lei correva, prendeva le mie medicine all’occorrenza e me le dava, aveva imparato cosa fare per tenermi al sicuro”.

Classe 1990, Veronica Satti è la figlia dunque del cantante Bobby Solo, anche se con lui non si è parlata per 14 anni. Grazie a Barbara D’Urso e all’edizione del GF 15 hanno fatto pace. Lei aveva conosciuto l’ex Valentina nel 2016 e ha sempre ammesso di essere bisex.