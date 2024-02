La vip della tv ha deciso di parlare, la rivelazione privata. Ex gieffina, ma anche attrice e conduttrice, Marina La Rosa continua ad appassionare il pubblico di fan per bellezza ed eleganza. “I soldi vanno via senza che tu te ne accorga. Compri una macchina, fai un viaggio, prendi una casa in affitto a un prezzo spropositato, poi fai un altro viaggio, magari affitti un aereo privato perché tanto ne guadagnerai ancora… Chiamiamola immaturità finanziaria. Come entravano così uscivano”, ha rivelato non troppo tempo fa. E oggi un’altra confessione più che privata.

La confessione privata di Marina La Rosa. Come forse alcuni sanno, correva il 18 settembre 2010 quando Marina La Rosa è convolata a nozze con l’avvocato Guido Bellitti. Dal loro amore sono nati due figli: Andrea Renato e Gabriele, il primo è nato nel 2009 mentre il secondo nel 2011. La cerimonia del loro matrimonio si è tenuta a Caserta, precisamente a Teano (Napoli), ed erano presenti numerosi ospiti famosi.

La confessione privata di Marina La Rosa: “Ho le ore contate…”

La relazione con l’avvocato è naufragata nel 2021 e da quel momento l’ex gieffina ha ammesso di non trovare uomini in grado di stimolarla dal punto di vista mentale, quindi neanche fisico. Nota al pubblico come donna affascintante e sensuale, Marina La Rosa ha deciso di rompere il silenzio sulla propria vita intima rivelando di aver deciso di restare casta ormai da diversi mesi. Lo aveva rivelato ai microfoni di “I Lunatici” e oggi la situazione non sembra essere cambiata poi così tanto.

“Certo che se il fare l’amore allungasse la vita, io potrei avere le ore contate”, ironizza sui social. “Siamo anche in quaresima”, aggiunge, “Tra un po’ divento santa, anzi già lo sono“, rivela al pubblico di fan senza alcun filtro. D’altronde a I Lunatici aveva già confessato: “Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l’organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena”.

Attualmente Marina La Rosa sembra essersi ritirata dal mondo dello spettacolo e della televisione, limitando la sua presenza. Infatti dopo la partecipazione al reality “L’isola dei Famosi” nel 2019, l’ex naufraga ha conseguito la laurea in Psicologia. Da qui non solo aspira all’iscrizione all’albo ma si dedica anche al suo amato podcast.