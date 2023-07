La famosa influencer si sposa e si fa pagare matrimonio e abito da sposa dagli invitati. Già in passato ci eravamo occupati della 41enne, mamma di quattro figli, che negli ultimi anni ha spopolato sia su Instagram che su OnlyFans. Stiamo parlando di un personaggio seguito da ben più di 100mila persone che un paio di anni fa ha scioccato il pubblico. Ha infatti deciso di trasmettere il suo ultimo parto in diretta streaming dietro pagamento di 12mila euro.

La proposta le era stata fatta da un follower e lei non ci ha pensato su due volte e ha accettato. Anzi, ha fatto di più, ha esteso la proposta a tutti i fan che la seguono su OnlyFans. Di certo no le manca il coraggio. E anche in questa occasione ha dimostrato di non farsi troppi problemi. Per il suo matrimonio, infatti, ha risparmiato quasi totalmente il costo della cerimonia nonché quello del suo abito da sposa. Come ha fatto? Beh, semplice, grazie agli invitati.

“Ho realizzato il mio sogno grazie a chi mi ha odiata…”

Stiamo parlando di Carla Bellucci che in questi giorni si è sposata con il marito Giovanni. La cerimonia è stata celebrata in un lussuoso resort a cinque stelle a Capo Verde. Ebbene anche questa volta l’influencer ha preso una decisione che non mancherà di provocare qualche discussione. Già in passato la donna era stata attaccata per aver finto una depressione per ottenere un intervento di chirurgia estetica dal sistema sanitario inglese.

Stavolta Carla Bellucci ha annunciato che la cerimonia sarebbe costata 25mila euro, mentre l’abito da sposa è costato 9mila euro, ma lei ha pagato solo 5mila euro. Il resto è ricaduto sulle spalle degli invitati. Per partecipare all’evento, infatti, gli ospiti hanno pagato ben 1500 sterline, cioè circa 1750 euro. Soldi che sono andati alla coppia e che rappresentavano l’unico modo per poter partecipare ed assistere al fatidico sì sulla spiaggia dell’Hilton Sal Cabo Verde.

Carla Bellucci ha dichiarato: “Ho realizzato il mio sogno e lo devo a chi mi ha odiata. Ho addebitato ai miei ospiti il costo della cerimonia. È stato magico e ci siamo sposati in paradiso – ha aggiunto – Abbiamo mangiato bistecche e gamberetti e mi sono sentita una vera principessa“. L’influencer ha percorso il corridoio fino all’altare col figlio Jayden, mentre altre sue due figlie hanno fatto da damigelle.

