Bufera totale su Francesca Ferragni per delle foto in costume dopo il parto. La notizia ha fatto letteralmente scalpore, anche perché in pochi si aspettavano una reazione del genere sotto il suo profilo social. Lei pensava solamente di condividere uno dei momenti più rilassanti di quest’ultimo periodo, dopo aver affrontato i mesi di gravidanza. Ma gli odiatori della rete non tardano mai ad arrivare e hanno deciso di scriverle diversi messaggi, in cui l’hanno criticata duramente.

Momento non semplice per Francesca Ferragni e le foto in costume dopo il parto è stata subito subissata di attacchi. Una delusione enorme per la giovane, che sperava indubbiamente di ricevere unicamente complimenti. Ma molti hanno puntato il dito contro di lei, che non avrebbe mai dovuto fotografarsi in quella maniera. Inaspettati alcuni commenti giunti dagli hater, che invece hanno espresso tutta la loro insoddisfazione e messo in atto una cattiveria, ritenuta da altri troppo gratuita.

Leggi anche: “È nato”. Fiocco azzurro in casa Ferragni, felicità: la famiglia vip si allarga





Francesca Ferragni, bufera per le foto in costume dopo il parto

Nelle ultime ore Francesca Ferragni ha condiviso delle foto di sé in costume, dopo pochi mesi dal parto, che non riteneva potessero scatenare un uragano social. Invece la tempesta si è abbattuta immediatamente sulla sorella di Chiara Ferragni. In questo periodo, a ridosso dell’arrivo del Natale, ha deciso di concedersi una meravigliosa vacanza in Valtellina, alle terme, insieme al suo partner Riccardo e al figlio Edoardo, venuto alla luce a giugno. Ma quell’immagine di lei in bikini non è stata apprezzata da tutti.

La sorella di Chiara Ferragni è stata bersagliata perché parsa troppo in forma, a pochi mesi dall’arrivo del suo primo figlio. E questo suo mostrarsi in costume ha indispettito diversi utenti, che le hanno scritto: “Ma cosa devi dimostrare che sei magra?”, “Hai un bel fisico dopo il parto e quindi?”, “Non capisco la smania delle Ferragni di farsi sempre fotografare mezze nude”. Quindi, quest’ultima critica non ha coinvolto solo Francesca ma anche l’imprenditrice digitale, moglie di Fedez, che spesso posta foto hot.

L’annuncio del parto di Francesca Ferragni era arrivato così dalla diretta interessata lo scorso 21 giugno: “21/06/2022. Benvenuto al mondo Edoardo, ancora non riusciamo a credere che ti abbiamo fatto noi”. La sua forma smagliante è stata ritrovata subito, ma alcuni hater non hanno gradito questo fatto.