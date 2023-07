Modella ritorna a sfilare dopo il parto, le sue parole dopo l’atteso evento. Il piccolo Noa è venuto al mondo lo scorso 6 aprile stravolgendo in meglio la vita di mamma e di papà. La coppia di giovanissimi vip da quel momento in poi ha dovuto ovviamente coordinare per bene i ritmi di lavoro a quelli quotidiani, soprattutto la neo-mamma che ha dunque deciso di mettere da parte per un po’ di tempo la professione. Ma dopo tanta attesa, ecco la modella 32enne tornare davanti alla luce dei flash. Un momento significativo e importante per lei: le sue parole descrivono dettagliatamente cosa ha provato.

Mariana Rodriguez torna a sfilare dopo la nascita del piccolo Noa. I fan non aspettavano altro che di rivederla sulla passerella e così è accaduto. La mamma di Noa e compagna del campione di kitesurf Gianmaria Coccoluto, 29 anni, è apparsa sicura di se stessa nonostante l’evidente cambiamento fisico dovuto appunto alla gravidanza. Le parole della modella fungono da modello per molte donne che dopo il parto hanno rivisto se stesse sotto nuova luce.

Mariana Rodriguez torna a sfilare dopo la nascita del piccolo Noa. Le foto e le sue parole dopo il grande evento

Il parto, nella vita di una donna, rappresenta sempre un momento indimenticabile. Per Mariana accettare il cambiamento fisico non è stato del tutto facile, soprattutto alla luce della professione che svolge, ma per la modella tornare in passerella non poteva che rivelarsi un banco di prova. Tutto questo è avvenuto a soli 3 mesi dal parto nel corso della sfilata per Pin-Up Stars tenutasi a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Le foto del momento hanno fatto il giro del web e Mariana è apparsa splendida e sicura di se stessa. Poi ovviamente la modella non poteva che parlare ai fan con sincerità e senza filtri: “OMG! Sono al mio 3° mese di post parto, ritornare alle passerelle con un fisico che sinceramente sento che NON mi appartiene e di fare una sfilata con le modelle più gnocche, con i fisici più belli che ha l’Italia mi ha messo ha dura prova di soggezione. Soprattutto nel momento di fare ‘fitting’. Non lo nego. Vi confesso che ho provato vergogna a mostrare la mia pancia piena di smagliature e non in forma” , ha confessato su Instagram.

Carattere deciso e passo disinvolto, Mariana Rodriguez dopo l’esperienza ha aggiunto: “Ma, nonostante tutto questo, mi sono detta: ‘Ma a me che mi frega, nella vita tutto è questione di attitudine’. Ho indossato il mio migliore sorriso ed anche la mia vibrazione più alta per fare la passerella più bella di sempre. GRAZIE Pin-Up Stars perché mi sono sentita grata e molto emozionata di rivedere a tutti… Vi voglio bene ragazzi”.