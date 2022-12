“È stato terribile”. La vip italiana finisce all’ospedale dopo un cocktail in discoteca: il racconto choc

Drogata in discoteca, il racconto della vip. La nota influencer, classe 2000, molto popolare sui social, attraverso il profilo TikTok ha deciso di raccontare la sua esperienza lasciando tutti senza parole. Nel bel mezzo di una divertente serata in discoteca, Cecilia sembra essere stata vittima di uno spiacevole episodio che l’ha costretta a rivolgersi ai medici.

Cecilia Cantarano drogata in discoteca. Originaria di Roma, classe 2000, Cecilia Cantarano ha deciso di raccontare tutti i dettagli della vicenda rivolgendosi ai suoi 2,8 Milioni di follower. Tutto sembra aver avuto inizio durante una serata trascorsa in discoteca. Proprio dopo aver ordinato e bevuto un solo drink, l’influencer ha rivelato di essere andata incontro a un malessere insopportabile: “Stanotte sono stata veramente malissimo in discoteca”, si legge nelle stories.

Leggi anche: “Ha preso il posto di Lulù”. Manuel Bortuzzo, chi è la nuova bellissima fidanzata (vip)





Cecilia Cantarano drogata in discoteca. Il racconto choc della nota influencer

Cecilia Cantarano aggiunge: “Ho bevuto un solo drink (molto leggero tra l’altro). Non sono una che esagera con l’alcol, né che si sente mai così tanto male. Mi sono spaventata veramente tantissimo e oggi sto ancora male!” e tutto questo, sottolinea, solo in seguito all’ingestione di un cocktail: “Ho bevuto un solo drink e da lì in poi sono svenuta”. (“Ma quello è Manuel Bortuzzo”. Una foto e si accende la macchina del gossip. Roba di amore).

Racconto choc che prosegue: “Cadevo, ho dato di stomaco e amnesia totale. È stato allucinante”, poi è stato necessario il ricovero d’urgenza in ospedale: “Sono stata in ospedale, mi hanno detto cosa fare e sto cento volte meglio! Ancora a pezzi ma insomma passerà presto”, fa sapere Cecilia ai fan. E la nota influencer di 22 anni non poteva che invitare tutti alla prudenza.

“State attenti in discoteca a dove poggiate il bicchiere, tenete sempre d’occhio quello che state bevendo, di non accettare nulla dagli sconosciuti e così via. Sono piccole accortezze che vi salvano la vita e la salute. State attenti perché purtroppo queste cose succedono, le persona di merd* esistono e sono senza scrupoli”.