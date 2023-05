Un altro vip a spalare il fango dopo l’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna. Qualche giorno fa era stata Laura Pausini a pubblicare la foto dei genitori che spalavano il fango dal suo fanclub di Solarolo. L’artista romagnola, orgogliosa dei suoi genitori e della sua terra, ha pubblicato la foto e la frase: “Mamma e Babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci mai”.

“Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano. Io vi terrò aggiornati come posso. Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici”, “, aveva scritto la cantante dopo l’alluvione che ha devastato alcune zone dell’Emilia Romagna.

Nei giorni scorsi un altro personaggio famoso è stato notato mentre aiutava i cittadini a pulire le strade. Cricca, cantante e protagonista dell’ultima edizione di Amici, si è rimboccato le maniche ed è sceso in strada con vanga alla mano per pulire le strade di Cesena. “Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!”, ha scritto il cantante su Instagram.

Anche Nek ha pubblicato dei video in cui mostra la pulizia delle strade di Forlì. Nel suo account Instagram il cantante ha pubblicato alcuni video: “Solo insieme ci rialzeremo, come sempre“. Filippo Neviani si è unito ai volontari per rimuovere il fango che ha invaso la città durante l’alluvione. In un filmeto si sente anche coro di gente cantare la celebre canzone “Laura non c’è“.

Nek, all’anagrafe Filippo Neviani, è nato a Sassuolo, in provincia di Modena ed è arrivato a Forlì per dare una mano ai cittadini che pulivano la strada. “Sono vicino a tutte le persone che stanno vivendo questa situazione terribile“, aveva detto l’artista dopo la terribile alluvione che ha colpito tante città e paesi della regione.