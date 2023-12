“Se n’è andato”. Il vip morto a soli 30 anni: l’annuncio choc della fidanzata e il mistero sul decesso. Fan sconvolti

Annuncio choc per i fan del noto influencer. Un epilogo tragico quello del famoso 30enne divenuto famoso nel mondo del fitness. Ben 120mila follower seguono il profilo del bodybuilder venuto a mancare nel pieno degli anni della sua giovinezza. A diffondere la notizia del decesso, la compagna Vera, che con lui condivideva la passione per la disciplina. Il video e le parole di Vera sono sopraggiunti come un fulmine a ciel sereno.

Alfredo Martin muore a 30 anni. Il triste annuncio ai fan è avvenuto attraverso un video di Vera Schroeder, compagna di Alfredo come lui bodybuilder. “Non immaginavo cosa significasse toccare il fondo perché nessuno così vicino a me è mai morto, ma sto scoprendo che quello che viene dopo la perdita è più duro ancora. Il ritorno in una casa vuota, la mancanza di risposte quando dico ti amo, tutte le piccole cose che facevamo insieme. Niente riempirà mai questo vuoto”.

Leggi anche: Cinema e televisione italiana in lutto: addio a uno degli attori più simpatici





Alfredo Martin muore a 30 anni. Il video della compagna Vera Schroeder

Alfredo Martin aveva 30 anni ed era un giovane bodybuilder appassionato di origini spagnole, noto a tutti come Villano Fitness. Tanti i consigli dispensati ai suoi affezionatissimi 120mila follower su come applicare una dieta quotidiana ed equilibrata e in particolar modo come aumentare la massa muscolare. Ma le cause della morte restano ancora sconosciute e da comprendere con maggiore chiarezza. A esprimersi anche lo youtuber Jordi Wild.

“Se è stato per delle sostanze (o forse no), c’è da riflettere sopra la normalizzazione dell’uso degli anabolizzanti negli ultimi anni”. Eppure Alfredo stesso negli ultimi video pubblicati sui social ha sottolineato: “Mi faccio controllare il cuore e i reni perché è dannoso per loro e so che rischio un infarto. Ma ehi, sono sano”.

Alfredo negli ultimi tempi aveva raggiunto il suo traguardo personale, ovvero 118 kg e nel comunicarlo ai fan aveva prontamente ironizzato: “Per quelli che credono che ogni steroide dia un differente aspetto fisico, indovinate quali sto usando qui?”.