Reduce da un intervento di chirurgia estetica, la star dei social è morta. La famiglia della ragazza ha detto che la sua morte “improvvisa e tragica” il 20 aprile a causa di un arresto cardiaco sopraggiunto a seguito di un intervento di chirurgia estetica. Affranti della scomparsa della loro cara, i familiari stanno ora raccogliendo fondi per il suo funerale, che avrà luogo il 4 maggio. Christina Ashten Gourkani era conosciuta sui social come la sosia di Kim Kardashian.

“È con profondo dolore e un cuore spezzato immensamente pesante che dobbiamo condividere la morte più sconvolgente, sfortunata e inaspettata della nostra bellissima amata figlia e sorella Christina Ashten Gourkani“, ha scritto la sua famiglia su una pagina GoFundMe. “Era uno spirito libero così premuroso e amorevole che si prendeva sempre il tempo per portare un sorriso sul volto di chiunque incontrasse”, hanno detto i familiari di Christina Ashten Gourkani. Nata nel 1993, la giovane è morta per un grave attacco di cuore poche ore dopo aver subito un intervento di chirurgia plastica.



Leggi anche:





Christina Ashten Gourkani, influencer morta dopo intervento

Dopo aver ricevuto la telefonata dall’ospedale nelle prime ore di giovedì della scorsa settimana, la famiglia di Christina Ashten Gourkani ha dichiarato di essersi precipitata in ospedale per essere al suo capezzale. Hanno descritto l ‘”incubo vivente” vedere la loro amata figlia peggiorare in ospedale dopo aver subito un arresto cardiaco.

La collega modella di OnlyFans, Maddison Fox, ha dichiarato: “Sono così distrutta nel sentire della tua perdita, andata via troppo presto. “Ashten era bella proprio come il suo sé naturale.” L’influencer Kristhin Gomez ha aggiunto: “Non riesco ancora a crederci. Quando ho visto la tua storia speravo non fosse vero… ci mancherai tanto. Sempre vivo nei nostri cuori.”

Magdalene, influencer che ha ricorso tantissime volte alla chirurgia plastica e che una volta è quasi morta cercando di ottenere la “vagina più grassa del mondo” , ha scritto di Christina Ashten Gourkani: “Non la conosco, ma la vedevo sempre su Instagram e pensavo fosse davvero carina. Ma è così triste che sia appena morta a causa di un intervento di chirurgia plastica. È così spaventoso perché davvero non sai mai quando morirai a causa di una chirurgia rischiosa”, ha aggiunto.