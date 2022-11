Decide di tatuarsi le labbra, poi il racconto della sua disavventura. Per molti utenti non avrebbe avuto alcun bisogno di farlo, ma la nota tiktoker ha preso la sua decisione per poi incorrere in un piccolo incidente di percorso di cui ha parlato ai suoi numerosissimi fan.

Melissa O’Callaghan si tatua le labbra, ma il risultato non le piace: “Mi sono tatuata le labbra e questo è il risultato: sembra il sedere di un babbuino”, con queste parole la tiktoker si è rivolta ai fan mostrando i segni evidenti dell’operazione che ha comportato un tatuaggio semipermanente sulla sua bocca. Lo scopo sarebbe stato quello di rendere le labbra più carnose. Un risultato che Melissa ha ottenuto da sola, decidendo di applicarsi un tatuaggio apposito dal risultato disastroso.

Leggi anche: La chirurgia le ha sconvolto le labbra e il viso. La famosa attrice è diventata irriconoscibile





Melissa O’Callaghan si tatua le labbra, ma il risultato è disastroso: “Il sedere di un babbuino”

Infatti, dopo il trattamento, questo è stato il risultato che ha decisamente tradito ogni aspettativa.

Labbra di un rosso vivo e brillante e anche troppo, è il caso di dire. La procedura sembra essere diventata particolarmente in uso negli ultimi tempi e consisterebbe nell’applicazione di un tatuaggio con fard sulle labbra. L’applicazione non sarebbe comunque invasiva e utilizza la micropigmentazione per creare l’effetto di labbra più carnose e definite.

E pensare che Melissa era quasi certa del risultato ottimale. Infatti prima ancora di decidere di procedere nel trattamento aveva scritto: “Vieni con me a prendere il fard labbra” con un’immagine delle sue labbra naturali prima del trattamento. Poi la scoperta deludente. Il video su TikTok ha conquistato più di 19.000 visualizzazioni.

Melissa ha infatti condiviso un’altra immagine di se stessa con in mano una grande borsa di ghiaccio posta sulle labbra allo scopo di farle sgonfiare, poi ha rivelato: “Realizzare che ho un pasto stasera”. Dopo alcuni giorni dal trattamento è iniziata la “fase di desquamazione” del processo di guarigione e la tinta rossa ha iniziato a sfaldarsi.