Super vip pronta al Red Carpet di Venezia, con l’annuncio lascia i fan senza parole. Attivista da sempre a favore della libera espressione che passa anche dal rispetto del proprio corpo e dall’autenticità del proprio modo di essere e di apparire. La nota influencer nelle ultime ore ha deciso di lanciare una sottile provocazione in vista dell’evento più atteso da tante celebrità, quello che si terrà al cospetto di molti nella splendida città lagunare.

Come si mostrerà Giorgia Soleri sul Red Carpet di Venezia? Un evento attesissimo e un fiume di celebrità che sfoggeranno abiti di lusso in outfit indimenticabili. Un’ottima occasione per catturare l’attenzione del pubblico e perché no, lanciare anche messaggi importanti. Sta provando a farlo Giorgia Soleri che ha parlato al pubblico di fan preannunciando in esclusiva come si presenterà sul tappeto rosso dei vip.

Giorgia Soleri con i peli sulle gambe: l’annuncio in previsione della sfilata sul Red Carpet di Venezia

Giorgia Soleri ha deciso di non depilarsi le gambe. Ebbene si, la nota influencer sfida i pregiudizi in onore della libera espressione individuale ed è così che ha annunciato la sua prossima intenzione: quella di sfilare sul Red Carpet con i peli sulle gambe. In una serie di storie su Instagram ha parlato chiaro e tondo della decisione presa, e per i più diffidenti, ha anche mostrato le sue gambe che per l’appunto non passeranno da alcuna pratica estetica di depilazione.

Giorgia Soleri ha dunque preso la sua decisione, ma come hanno reagito i più? D’altronde come affermato Giorgia è sempre stata a favore della naturalezza: “Stabilito col proprio corpo un rapporto basato sull’accettazione e sul rispetto, sul piacersi piuttosto che sul dover necessariamente piacere agli altri“, sono le sue parole rilasciate più volte nel corso delle interviste. Il pubblico di fan conosce bene l’influencer ed è per questo che in molti accolgono di buon grado le decisione di Giorgia.

E tra le tante storie social, Giorgia Soleri ha anche provato a lanciare una sottile provocazione. Tra ironia e toni provocatori, ecco apparire Giorgia sul letto dell’hotel intenta a procedere in una seduta di bellezza. Avvolta dall’asciugamano e con la maschera al viso, Giorgia ha poi rivolto lo sguardo verso la telecamera per poi chiedere: “Ti eccito?”. La manager della Soleri non è riuscita a trattenere la risata.