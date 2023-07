Nuovo amore nella vita dell’attrice e regista italiana. Negli scorsi mesi la notizia della separazione dal marito ha decisamente spiazzato tutti i fan. I due si sono conosciuti sul set del film “Tutta la vita davanti” del 2007 e poi hanno deciso di convolare a nozze proprio nel giorno del compleanno dell’attrice, il 17 gennaio del 2009. Un matrimonio che sembrava procedere per il meglio, soprattutto con la nascita di Jacopo nel 2010 e di Anna nel 2013. Ma se la prima crisi del 2018 è stata superata, non può dirsi la stessa cosa per quella più recente che avrebbe portato all’addio definitivo.

Micaela Ramazzotti ha un nuovo amore. Un addio per nulla facile tra l’attrice italiana, 44 anni, e il suo Paolo Virzì, 59: “Paolo è un uomo meraviglioso, un grande padre per i nostri due figli. È la fortuna della mia vita. Paolo è figlio di un carabiniere ed è rimasto orfano presto, ha un forte senso di responsabilità verso la famiglia. Accanto a lui mi sento una donna amata“, queste le parole di Micaela rilasciate prima della decisione di porre fine al matrimonio.

Micaela Ramazzotti ha un nuovo amore: chi è Claudio Pallitto e cosa fa nella vita

E oggi il cuore dell’attrice italiana sembra essersi aperto a un nuovo amore. Già nelle scorse settimane il sito Dagospia aveva lanciato l’indiscrezione, oggi confermata anche sulle pagine di Diva e Donna che ha reso note le nuove immagini della coppia. Micaela e il nuovo fidanzato sembrano fare sul serio. Infatti stando a quanto riferito sul sito Dagospia, l’uomo avrebbe deciso di lasciare la compagna estetista e madre delle sue due figlie proprio per cominciare la relazione con Micaela.

“Il nuovo amore “coatto” di Micaela Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto, ex concorrente del reality Tamarreide. Diva e Dona conferma la notizia anticipata da Dagospia”, scrive nel post Giuseppe Candela. Nonostante i due non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo, sembra che in ogni caso non facciano più alcuna fatica a mostrarsi tranquillamente in pubblico. Il nome del nuovo presunto amore di Micaela è quello di Claudio Pallitto.

Il nuovo amore "coatto" di Micaela Ramazzotti, il personal trainer Claudio Pallitto, ex concorrente del reality Tamarreide. Diva e Dona conferma la notizia anticipata da Dagospia. pic.twitter.com/0iWuiz25im — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 27, 2023

Nonostante di professione sia gestore di una palestra nella zona Appia di Roma, Claudio non sembra essere del tutto distante dal mondo dello spettacolo e della tv. Ex concorrente del reality show “Tamarreide” nel 2011, ma anche comparsa nel film “Siccità” diretto proprio da Paolo Virzì, ex marito di Micaela. I diretti interessati non hanno ancora confermato la notizia della love story, ma non hanno neanche smentito, per cui per i fan non resta che attendere aggiornamenti ulteriori e non perdere alcuna evoluzione della vicenda.