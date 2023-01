Splendida notizia per Giusy Buscemi, che si è finalmente laureata. L’annuncio è stato fatto dalla stessa attrice, che sul social network Instagram ha pubblicato le foto di uno dei momenti più belli della sua vita. E pensare che aveva festeggiato un altro grandissimo traguardo solamente sei mesi fa, quando era nato il suo terzo figlio. Ha inoltre scritto un lungo messaggio per omaggiare al meglio questo suo avvenimento. Ovviamente tutti commossi i suoi follower, che hanno esultato insieme a lei.

Dunque, Giusy Buscemi si è laureata a poco dall’arrivo del terzogenito. A proposito di questo, era stata svelata così la cicogna: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 è venuto alla luce Elia Maria Michelini!!!”. E sotto al post in cui presenta il neonato, con alcune foto di famiglia, col marito Jan Michelini e i fratellini Caterina e Pietro Maria aggiunge: “Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”.

Leggi anche: “Sono fiero di te”. Alessandro, il figlio vip si è laureato: festa grande per il famoso papà





Giusy Buscemi si è laureata a 6 mesi dall’arrivo del figlio

Il post di Giusy Buscemi, che si è laureata presso l’università de La Sapienza di Roma nella facoltà di Lettere e Filosofia, è iniziato così: “Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

Infine, l’attrice ha aggiunto: “Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo.

Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza”. Classe 1993, Giusy Buscemi ha vinto Miss Italia nel 2012 e poi è diventata un’importante attrice con esperienze nel mondo della televisione e anche del cinema.

Buscemi ha fatto questa dedica: “Ai miei figli Caterina, Pietro, Elia (e a quelli che verranno), che il Desiderio possa essere sempre il moto della vostra Vita”. L’attrice è nota per aver interpretato Lucia Ferrari nella serie tv Doc – Nelle tue mani nonché per i film cinematografici Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem.