“Non vedo l’ora di abbracciarti”. Tra poco mamma, la vip si gode l’ultimo relax al caldo

Pancione e relax nel lussuoso resort. L’attrice è incinta per la prima volta e si gode gli ultimi momenti della gravidanza, la prima per lei e per il marito, che qualche mese fa hanno dato la notizia sui social. “Siamo molto entusiasti dell’arrivo del nostro nuovo membro della famiglia e non vediamo l’ora che si apra questo nuovo capitolo della nostra vita! Ci sentiamo benedetti ed eccitati per questa notizia”, avevano scritto i due.

Sul suo profilo Instagram, l’attrice aveva pubblicato un post con le foto di una tutina da bebè e la scritta “coming soon”, in italiano ”Prossimamente”. Tantissimi i like e i commenti sul post pubblicato su Instagram per l’arrivo del primo figlio dell’attrice e del marito. I due si sono sposati lo scorso luglio e lo scorso marzo hanno annunciato l’arrivo del piccolo.

Lindsay Lohan incinta del primo figlio

Lindsay Lohan e il marito Bader Shammas accoglieranno presto in famiglia il loro primo figlio. Lo scorso luglio l’attrice, che in passato ha avuto molti problemi con droghe e alcol e per questo motivo è spesso finita in rehab, ha sposato il banchiere di origini arabe con cui convive da quasi due anni. I due sono convolati a nozze lo scorso luglio nel giorno del compleanno dell’attrice.

Una cerimonia molto riservata a cui hanno partecipato solo parenti e amici. Ora la coppia è al settimo cielo per l’arrivo del loro primo figlio. In queste ore Lindsay Lohan si trova in Oman, precisamente al Six Senses Zighy Bay, dove si è fotografata in un momento di relax sul lettino del resort e un costume intero nero.

Ora non resta che aspettare l’arrivo del primo figlio, tanto voluto dalla coppia. “Siamo benedetti e grati”, ha scritto pochi mesi fa l’attrice nel post in cui è immortalata una tutina da bebè. Il sesso del bimbo non è stato ancora svelato, ma lo scorso mese l’attrice ha festeggiato organizzando il baby shower insieme a parenti e amici, alla Aliana e la mamma Dina.