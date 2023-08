Vip italiano in ospedale, allarme tra i fan. Una splendida donna al suo fianco dal 2008, Roberta Sinopoli, e due bambini: l’ex campione è circondato da amore e da affetti che non metterebbe mai in discussione, pronti a restargli vicino anche nei momenti più difficili. La dedica per la moglie parla da sola: “Io sono sempre stato davanti a te. Un po’ per la vita che abbiamo avuto…Poi per cercar di proteggerti. Ma non mi sono mai sentito forte se non sentivo la tua mano attaccata a me! Perché io so benissimo cosa significa quella presa che non si stacca mai, che è sempre presente… TI AMO”. Nelle ultime ore per il campione è successo qualcosa che ha mandato in panico tutti.

Claudio Marchisio in ospedale, i fan nel panico. Il campione avrebbe riferito ai fan di trovarsi nella struttura ospedaliera San Raffaele di Milano. La foto dal lettino dell’ospedale mostra il braccio dell’ex calciatore con una flebo e poi la scritta in didascalia: “Non date mai nulla per scontato”, scrive l’ex calciatore. Ma dalle sue stesse parole si può intuire cosa sia successo.

Claudio Marchisio in ospedale, i fan nel panico. Le sue parole dopo il brutto spavento

L’ex calciatore sottolinea e manda al suo vasto pubblico di fan il suo sentito consiglio: “Sempre meglio fare un controllo in più che uno in meno. Ad aprile ho sofferto di giramenti di testa importanti. I primi esami e poi qualche dubbio. Dopo vari esami specifici (Doppler transacranico con microbolle, RM encefalo, Ecocardio TT , RM Cardio CMC) possiamo tornare ad essere tranquilli“, ha sottolineato il campione.

E ancora, per concludere: “Tutto a posto, si torna a casa. Mi raccomando! Non date mai nulla per scontato, soprattutto con la salute”. Claudio Marchisio ha sicuramente trascorso un periodo delicato in attesa di scoprire che tutto stesse procedendo per il meglio. E con Roberta al suo fianco, il campione supera anche questa ennesima sfida, consapevole di dare e ricevere smisurato amore.

Ex tennista, Roberta continua a coltivare la sua passione ma non più a livello agonistico, avendo piuttosto scelto di intraprendere la strada dell’imprenditoria nel settore della moda e della ristorazione. Infatti la giovanissima mamma a tempo pieno è anche fondatrice di Dépendance, atelier di abbigliamento, e non solo. Infatti è anche titolare di un ristorante sushi della Capitale.