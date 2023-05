Con il fidanzato sotto gli occhi di tutti, per la cantante è la prima volta che accade. Quale occasione migliore se non quella del red carpet di Cannes per presentare ufficialmente il suo nuovo amore? Un uomo bello, famoso, un puro creativo: la splendida coppia non ha fatto altro che illuminare il palcoscenico. E pensare che i pettegolezzi in merito alla loro relazione hanno cominciato a circolare dallo scorso febbraio ma i due sono stati molto bravi nel tenere la relazione nascosta fino a oggi. Dalle strade di Parigi ai riflettori di Cannes: la diva non ha più alcun segreto per i suoi numerosissimi fan.

Dua Lipa insieme a Romain Gavras. Quale connubio migliore di questo? Radiosi, complici e bellissimi: la cantante e il noto regista finalmente hanno smesso di nascondersi, rivelando a tutti la loro splendida e chiacchieratissima unione. Per Dua Lipa, dunque, è giunto il momento di lasciarsi alle spalle la relazione con Anward Hadid, fratello della modella Gigi Hadid, per iniziare a scrivere un nuovo capitolo di vita sentimentale.

Dua Lipa insieme a Romain Gavras: la storia d’amore esce allo scoperto

E pensare che lo scorso febbraio Dua Lipa era stata avvistata per le strade di Parigi in compagnia di un uomo misterioso. Dopo l’avvistamento, però, la coppia ha provato timidamente ad annunciarsi ufficialmente tra le stories della cantante, fino ad arrivare all’occasione migliore quanto romantica per rivelarsi ai fan in compagnia del nuovo amore. Una conferma che si è lasciata attendere dopo circa un mezzo anno di frequentazione ma anche di pettegolezzi. Tutte curiosità che finalmente hanno trovato una meritata risposta.

Romain Gavras si trova a Cannes per la presentazione della prima di Omar La Fraise (The King of Algers). Ma per chi non lo conoscesse nel dettaglio, ecco qualche curiosità in più su bel regista di 41 anni dai colori mediterranei. Regista appassionato non solo di pellicole ma anche di video musicali e vincitore nel 2012 del premio MTV Video Music Awards. Poi nel 2018 le riprese de Il mondo è tuo, seguito dalla terza pellicola dal titolo Our Day Will Come, con Vincent Cassel. Athena è arrivato invece nel 2022 prendendo parte alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Mentre per Dua Lipa le presentazioni non occorrono. La sensuale e bellissima cantante è una delle pop star di maggior successo al mondo. Proprio per questo motivo, tenere nascosta la vita sentimentale non è mai stata impresa tanto facile. Nel suo passato, Dua Lipa ha avuto una relazione con Anwar Hadid, Jack Harlow e il comico Trevor Noah.