Bianca Balti choc, la droga e la scelta della figlia. La supermodella italiana ha fatto una confessione su uno dei periodi più brutti della sua vita. Solo qualche giorno fa la 38enne di Lodi aveva fatto sapere di aver deciso di sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. La top model, infatti, ha una mutazione di tipo genetico, che aumenta in modo considerevole le probabilità di essere colpita nel prossimo futuro da un tumore. Così ha preso una decisione drastica.

“Nessuno, se non le persone a me più vicine, sanno che ho deciso di sottopormi ad una doppia mastectomia preventiva – ha spiegato la top model 38enne in una lunga lettera indirizzata ai follower iscritti alla sua newsletter – Mi sono sentita orgogliosa nel fissare una data, impaziente nell’attendere. Ma ora che è arrivato momento non ne ho voglia. Mi sento fragile”. Ora da Bianca Balti arrivano altre dichiarazioni, scioccanti, sul suo passato.

La vita sregolata di Bianca Balti e la decisione della figlia

Nel corso del podcast con Luca Casadei “One more time” Bianca Balti ha ricordato un periodo della sua vita nel quale era dipendente dalla droga. Un problema che ha rischiato di rovinare il suo rapporto con la primogenita Matilde, nata dal matrimonio col primo marito Christian Lucidi. “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita – ha confessato la top model – Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora”.

Bianca Balti ha spiegato che dopo appena un anno e mezzo dall’inizio di una carriera frenetica ha scelto di diventare mamma e fare la moglie, una decisione però sbagliata: “Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle”. E infatti il rapporto con Christian si conclude: “Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano”.

Bianca Balti e la figlia sono tornate in Italia, ma la top model continuava a fare una vita sregolata. Così quando ha conosciuto Matthew McRae, che diventerà il suo secondo marito, e ha ricominciato una nuova vita negli Usa, la figlia ha scelto di restare con il papà. Matilde non ha perdonato la mamma nonostante lei avesse smesso di drogarsi: “Non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta” ha ammesso Bianca. Col tempo le due hanno recuperato il rapporto, ma non è stato semplice.

