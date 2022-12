“Ci siamo lasciati”. Annuncio a sorpresa dell’invidiato vip: l’addio dopo 3 anni di grande amore

Un’altra coppia vip si è sfasciata in questo 2022 orribile. Charles Leclerc e la sua fidanzata si sono lasciati e l’annuncio è arrivato da parte di entrambi. Il loro amore, che sembrava invincibile ed eterno, è invece terminato e i due hanno voluto comunque informare i fan che li hanno amati in tutti questi anni. Le loro strade si sono separate definitivamente e non ci sarà nessun dietrofront, almeno stando a quanto è stato facile intuire dalle loro dichiarazioni che sanno davvero di chiusura totale.

Charles Leclerc non ha più una fidanzata ed è quindi ritornato single dopo 3 anni insieme alla sua partner. Infatti, la relazione sentimentale pare fosse iniziata nel 2019. Prima che uscissero fuori delle voci di gossip sul loro conto, i diretti interessati hanno bruciato anche i siti specializzati dando ufficialmente la triste notizia. Tantissime le foto postate sui loro profili social, che erano molto gradite da migliaia e migliaia di follower. Ma ora l’ultimo messaggio è quello certamente più doloroso.

Charles Leclerc, addio alla fidanzata dopo 3 anni insieme

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha comunicato così il capolinea della love story con la sua ex fidanzata: “Ciao a tutti, Charlotte e io abbiamo deciso di porre fine alla nostra relazione e resteremo buoni amici. Abbiamo condiviso tanti bei momenti e lei è e sarà sempre una persona molto speciale per me. Lei è fantastica e merita il meglio, per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo”. Simile anche il post condiviso dall’ex partner di Leclerc.

L’ex dolce metà di Charles Leclerc si chiama Charlotte Siné e la ragazza ha scritto sui social: “Io e Charles abbiamo deciso di mettere fine alla nostra relazione e restare buoni amici. Sono stati tre anni bellissimi insieme, con un sacco di ricordi. Lui è una persona fantastica e gli auguro il meglio. Per favore, rispettate la nostra decisione e la privacy”. E il sito Leggo ha riportato alcuni dettagli su di lei: ha 21 anni ed è studentessa di Architettura. Il papà è famoso e ricchissimo, infatti Emmanuel Siné è il direttore generale della Société des Bains de Mer, dedita a hotel, casinò, spa e club sportivi.

Charles Leclerc ha 25 anni e dal 2019 gareggia con la Ferrari in Formula Uno. Quest’anno è stato vicecampione del mondo. Per quanto riguarda la sua vita privata, per 4 anni dal 2016 al 2019 è stato unito a Giada Gianni e poi ha conosciuto Charlotte Siné. Ma anche questa storia è naufragata.