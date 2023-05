Cantante, attrice e modella, e tanto altro, la vip in questione ama stupire i suoi fan in tutto il mondo. Ma stavolta ha proprio esagerato. Dopo essersi trasferita negli Stati Uniti quando era appena 16enne, ha raggiunto il successo molto presto. Il suo album d’esordio, “Music of The Sun” risale al 2005 quando aveva 17 anni: è entrato subito nella top ten della Billboard Hot 100. In carriera ha venduto oltre 60 milioni di album ed è una delle star più seguite a livello planetario.

Oltre al suo inconfondibile ed energico stile musicale l’artista protagonista della nostra storia detta legge anche nel campo della moda, per non parlare di cosa combina sui social. Il suo profilo Instagram conta qualcosa come 151 milioni di follower. Al confronto perfino la nostra Chiara Ferragni (29 milioni di seguaci, ndr) esce malridotta. Entrambe, tuttavia, condividono la passione per gli abiti e i gioielli.

Il video di Rihanna e il dettaglio del look: un anello da urlo

Stiamo parlando di Rihanna che ha fatto parlare di sé, tanto per cambiare, anche al recente Met Gala, evento mondano che ogni anno raccoglie fondi per il Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York. La cantante si è presentata al fianco del suo compagno Asap Rocky, al quale è legata dal 2020 e con cui ha avuto il suo primogenito Rakim Athelston Mayers. In onore di Karl Lagerfeld Rihanna ha indossato un abito total white. Ma dopo un mese dall’evento ecco il dettaglio che in pochi avevano notato.

La 35enne ha svelato un particolare del look scelto il giorno prima del Met Gala. Oltre all’abito bianco di piume con pelliccia e cappello coordinati, Rihanna ha sfoggiato un paio di occhiali con il tipico logo Chanel (doppia C incrociata) al posto delle lenti. Poi sandali Amina Muaddi con cinturino brillante. Ma a brillare ancor di più è il diamante indossato, pensate un po’, non al dito della mano bensì a quello del piede sinistro.

Si tratta di un prezioso unico, un diamante a pera realizzato esclusivamente per lei dalla gioielleria XIV Karats. Rihanna in un video su TikTok ha ironizzato sull’anello scivendo nella didascalia “Quiet Luxury”, ovvero “Lusso silenzioso” scherzando sul fatto che di certo un anello del genere non può passare inosservato. Il costo? L’esperto di diamanti Maxwell Stone ha detto: “In base alle dimensioni della pietra, stimerei che l’anello del dito del piede valga l’incredibile cifra di un milione di dollari (più di 930mila euro)”.

