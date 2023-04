La notizia più brutta e inaspettata è arrivata qualche ora fa: Rupert Murdoch non si unirà più in matrimonio. Sembrava tutto fatto per il super ricco 92enne, che si era mostrato molto felice di questo importante passo. Si sarebbe trattato della sua quinta volta da sposo e nulla faceva presagire il peggio. Invece ora è stato annunciato che tutto è stato cancellato da un momento all’altro. La loro relazione è quindi praticamente finita per volere di lui, che è rimasto infastidito da alcuni aspetti della donna.

Rupert Murdoch non lo vedremo al suo nuovo matrimonio, che sarebbe stato l’ultimo come confessato da lui stesso qualche settimana fa. Sono passati circa 30 giorni da quando aveva rivelato di aver fatto la proposta alla sua dolce metà. Entrambi parevano essere d’accordo su tutti i particolari, ma in fin dei conti non era affatto così. Vanity Fair è riuscito a scovare in esclusiva la notizia e si è anche soffermato sulle motivazioni di questi mancati fiori d’arancio, che non ci saranno più.

Rupert Murdoch cancella il suo quinto matrimonio a 92 anni

Era stato il New York Post ad ottenere in anteprima le dichiarazioni di Rupert Murdoch sul matrimonio, che lo avrebbe reso felicissimo. Lui aveva proprio parlato di una seconda parte della vita, che avrebbe voluto vivere ancora con la compagna al suo fianco. Qualcosa è però andato storto di botto e ora persone molto vicine all’editore, imprenditore e produttore hanno confermato che le nozze sono state annullate. E difficilmente ci sarà un nuovo dietrofront da parte del 92enne.

Vanity Fair ha scritto che nonostante Murdoch e Ann Lesley Smith, che ha 66 anni, avessero deciso di sposarsi in estate, l’evento non avrà luogo. Alla base della sorprendente decisione di lui ci sarebbero motivazioni di natura religiosa. Pare che l’uomo non si trovasse a suo agio per la fede della conduttrice radiofonica, che è evangelista. Staremo a vedere se lei o il magnate di origine australiana, ma naturalizzato americano, vorranno rispondere ufficialmente a queste voci.

Rupert Murdoch aveva precisamente detto a proposito delle nozze: “Avevo paura di innamorarmi, ma sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta, sono felice. Ero molto nervoso, ma non vediamo l’ora di trascorrere insieme la seconda metà della nostra vita”.