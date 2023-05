“Sono gay, ho un compagno”. Il vincitore di Amici allo scoperto: non l’aveva mai detto apertamente

“Sono gay”. Il vincitore di Amici non l’aveva mai detto prima. Lo confessa sulle pagine di Vanity Fair, il magazine cui si è raccontato alla vigilia dell’uscita del suo nuovo singolo. Ma precisa: “Non chiamatelo coming out”. Quello per lui “è un concetto superato. Si deve naturalizzare, fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti”.

Il cantante e vincitore di Amici, ma che abbiamo visto anche a Tale e Quale Show e il Festival di Sanremo, classe 1985 dice di essere arrivato a capire che era gay col tempo. “Certe cose si maturano col tempo. Confesso di aver avuto relazioni con donne che ho amato tanto, seguendo sempre il concetto secondo cui l’amore è amore. Ma certamente arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie”, ha aggiunto.

Lui è Virginio Simonelli, in arte solo Virginio e il 26 maggio esce col suo nuovo singolo, Il giorno con la notte, in duetto con Teo Bok. E quando si parla del video della canzone, in cui si raccontano due sfaccettature dell’amore, Teo ha una ragazza e lui un ragazzo, spiega: “Love is love. Mi sembrava giusto raccontare il mio lato dell’amore”.

Fino a questo momento Virginio, che ha trionfato nella decima edizione di Amici, non aveva sentito la necessità di parlare apertamente della sua omosessualità: “La ritengo qualcosa di privato e riservato. Non fa parte del mio mestiere, ma stiamo parlando di questo video. E sto semplicemente raccontando un altro lato di me attraverso la musica, ma il mio privato resta tale”, racconta a Vanity Fair.

Dice di averlo capito intorno ai 13/14 anni e finora il cantautore ha avuto due storie importanti: “La prima è durata 18 anni e la seconda la sto vivendo ora, ma è cominciata 4 anni fa. L’amore aiuta tanto. Insegna a capirti, a comprendere i propri limiti, a imparare dall’altro. Ma soprattutto a non sentirti mai solo, a essere forte. Avere accanto qualcuno che ti ama da forza, aiuta ad ‘aggiustarti’. Chiaramente tutto parte da noi, ma non c’è nulla di male nel dividere il peso”.