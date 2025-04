La puntata di Amici 24 in onda sabato 5 aprile promette di essere una serata carica di emozioni, tra sfide serrate, talento e un attesissimo ritorno: quello di Alessandra Amoroso. A distanza di anni dalla sua vittoria nel 2009, la cantante pugliese torna sul palco che l’ha lanciata, ma stavolta con un annuncio che va ben oltre la musica: Alessandra sta per diventare mamma.

L’immagine che ha già commosso il web racconta tutto senza bisogno di parole: Maria De Filippi che la stringe in un abbraccio e le bacia dolcemente la fronte. Un gesto semplice, ma carico di significato, che suggella un legame nato sotto i riflettori del talent e mai venuto meno. Un rapporto autentico, fatto di stima e affetto, che oggi si rinnova in uno dei momenti più speciali della vita di Alessandra.





Amici 24, il bacio di Maria De Filippi sulla fronte di Alessandra Amoroso

Durante la registrazione, la cantante ha ringraziato pubblicamente Maria per il ruolo decisivo che ha avuto nella sua carriera e nel suo percorso personale. Poi, le note hanno preso il sopravvento: Alessandra sarà infatti la superospite musicale della serata, presentando in anteprima il suo nuovo singolo “Cose Stupide”, uscito il 4 aprile per Epic Records/Sony Music Italy.

Il ritorno sul palco di Amici arriva in un momento di grande felicità per l’artista. L’annuncio della gravidanza era stato condiviso sui social con parole piene di emozione: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”. Alessandra e il suo compagno, Valerio Pastore, sono legati dal 2021 e, secondo indiscrezioni, la loro bambina si chiamerà Penelope, come lascia intendere il messaggio: “Ti amiamo già, Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”.

La serata, terzo appuntamento del serale di Amici 24, vedrà ancora in gara dodici concorrenti pronti a mettersi in gioco davanti alla giuria composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. A rendere il tutto più leggero e divertente ci penseranno i PanPers, il duo comico formato da Andrea Pisani e Luca Peracino.

Ma il momento che più resterà impresso sarà l’incontro tra Maria e Alessandra. Quel bacio sulla fronte ha il sapore di un ritorno a casa, di un cerchio che si chiude e, allo stesso tempo, di una nuova vita che inizia. È la storia di una ragazza che ha mosso i primi passi sul palco di Amici e che oggi, da donna e futura madre, condivide un altro capitolo della sua vita con il pubblico che l’ha sempre amata. E così, tra musica e dolce attesa, Alessandra Amoroso ci ricorda che i sogni, a volte, tornano dove tutto è cominciato.