“Mi spoglio, ora vediamo”. Victoria dei Maneskin provoca senza nulla addosso: “Non mi censurate”

Victoria De Angelis continua a osare sui social. Quando si mostra sul palco la bassista dei Maneskin è sempre truccata, i suoi look – come quelli della band – sono coordinati e genderless, all’insegna della libertà, dell’indossare ciò in cui ci si riconosce lontano da qualunque etichetta. La band è riuscita con talento ed energia a conquistare il mondo. Non solo con la musica, ma soprattutto con lo stile e gli atteggiamenti: il fatto di essere unici e riconoscibili andando oltre le apparenze li ha resi forti e sicuri.

Sui social Victoria De Angelis ama mostrarsi in versione struccata, acqua e sapone e vuole provocare. E questa volta la provocazione è stata lanciata direttamente a Instagram che ha una politica molto severa rispetto alle immagini di nudo. Ne sanno qualcosa sia Madonna, che ha pubblicato una foto con i capezzoli in vista in cui è a letto, con lingerie nera, calze a rete e scarpe con il tacco firmate Christian Louboutin, che Arisa che ha pubblicato una foto col capezzolo coperto da un’emoticon è stata rimossa. Ora è Victoria De Angelis che si mostra a seno nudo con due cuori che coprono i capezzoli. E nella giornata dedicata alla donna sfida la censura di Instagram.

La bassista dei Maneskin più volte si è mostrata sui social in bikini o in lingerie: qualche settimana fa ha pubblicato un post in cui si è fatta vedere in bikini sul quale c’erano le scritte “Padre, Figlio, Spirito Santo” su slip e reggiseno. Invece sul palco Victoria De Angelis è solita esibirsi senza reggiseno, coi soli copricapezzoli, come ha fatto durante un concerto a Vienna oppure in occasione della partecipazione al Saturday Night Live. In entrambi i casi, top a rete trasparente con copricapezzoli a forma di X.





Victoria De Angelis nell’ultima foto condivisa su Instagram copre i capezzoli con dei cuori rosa. La politica di Instagram è rigida e al centro di un dibattito ancora aperto, perché consente che si vedano ad esempio i capezzoli maschili, ma non quelli femminili, neppure quelli delle bambine. Tuttavia il social di recente ha permesso di pubblicare contenuti di nudo purché legati a temi di salute e benessere o post che mostrano donne in fase di allattamento. Da qui, la presenza delle emoticon messe da Victoria, che nella didascalia ha proprio scritto: “Provando a non essere segnalata da Instagram ancora una volta”.

Victoria De Angelis riesce sempre a mostrare la sua indole da rockstar. Tuttavia non sempre è stato così: in passato ha raccontato che subiva molto di più il peso delle aspettative altrui, il giudizio delle persone: non riusciva a essere pienamente sé stessa, come avrebbe realmente voluto. Ora grazie anche ai Maneskin riesce a fare notare il suo carattere nella forma più libera possibile.