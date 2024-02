Veronica Peparini, l’ultimo video sulle gemelline. Nelle scorse settimane in tanti hanno seguito con attenzione, interesse e anche un po’ di preoccupazione la gravidanza della nota ballerinia ex volto di Amici. Lei e il compagno Andreas Muller sono infatti felicissimi di aspettare due gemelline, ma hanno fatto sapere che ci sono dei problemi.

“È scattato un campanellino di allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore poiché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell’altra che quindi è ricevente”. Tutto ciò comporta un costante controllo della situazione e più volte Veronica e Andreas hanno condiviso con i fan degli aggiornamenti. Recentemente la Peparini ha condiviso un video molto emozionante.

Leggi anche: “Così siamo pronti…”. Veronica Peparini e la gravidanza, Andreas Muller già in veste papà





Qualche settimana fa Veronica Peparini aveva fatto sapere che l’ultima visita era andata bene “Ma non siamo ancora fuori pericolo“. Nel frattempo la ballerina e coreografa ha continuato a vedere il suo pancione crescere, condividendo foto coi follower. Tanto che qualcuno l’ha criticata di mostrare troppo il pancione, ma subito lei stessa ha risposto: “Faccio come mi pare“.

Nelle ultime ore, precisamente ieri giovedì 1 febbraio, Veronica Peparini ha condiviso in alcune story Instagram una foto in cui compare mettendo in risalto il suo pancione al settimo mese coperto solo da una canotta nera leggera. Subito dopo c’è un simpatico video in cui la ballerina ex Amici inquadra con lo smartphone il pancione: una specie di regalo per i fan…

Nelle immagini, infatti, è possibile vedere il pancione muoversi. Evidentemente le gemelline si fanno sentire – e vedere – e la stessa Veronica scrive: “Si muovono tantissimo… lo vedete anche voi?“. Un’immagine emozionante e che fa ben sperare che tutto vada per il meglio. Ricordiamo che la Peparini ha già due figli, Daniele e Olivia, nati dall’amore con il ballerino Fabrizio Prolli. Per Andreas Muller, invece, si tratta della prima volta.

“Come ho fatto a rimanere incinta a 52 anni”. Veronica Peparini spiega tutto a Verissimo