Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello, ha sposato Federico Bernardeschi, il calciatore della Nazionale campione d’Europa. Il matrimonio è stato celebrato a Carrara: un pomeriggio di festa, anche per via dei tanti tifosi che si sono radunati all’esterno e che hanno accolto Bernardeschi con cori da stadio. Lui si è goduto il momento, in piedi su una jeep insieme agli amici di sempre. Meno entusiasta, di certo, la futura sposa, che ha dovuto attenderlo per ben quaranta minuti: sì, nel loro caso è stato lui ad arrivare in ritardo.

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Veronica Ciardi strinse un forte legame d’amicizia con la modella napoletana Sarah Nile. In molti ricordano la loro relazione ambigua di amore e amicizia. Fecero scalpore i baci saffici tra le due e il gioco di seduzione che durò per tutta la permanenza nella casa e anche dopo. Per questo motivo in tanti si sono chiesti il motivo dell’assenza di Sarah Nile al matrimonio di Veronica Ciardi. E così è stata proprio l’ex gieffina a raccontare tutto, pubblicando anche lo screenshot del messaggio che ha inviato alla signora Berbardeschi poco prima del matrimonio.

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per cui oggi non partecipo al matrimonio di Veronica. – ha scritto Sarah Nile – In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno in parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere e di pensare completamente opposti”.





“Questa volta non andrò via in silenzio, questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare. So solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa… Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito – per poi concludere – Ti auguro buona vita”.

Le frasi di Sarah Nile hanno portato alla reazione di Veronica Ciardi. In un primo momento la moglie di Bernardeschi non aveva risposto a quanto detto e scritto dall’ex gieffina. Ora, però, è arrivata la mossa di Veronica Ciardi. Nessuna storia o commento, ma ha deciso di togliere il segui su Instagram alla sua amica, presumibilmente dopo averci parlato in privato. Sarah Nile non l’ha mai seguita sui social.