La coppia vip è ormai pronta al grande passo, infatti si uniranno in matrimonio per coronare il loro grande sogno. Hanno già concepito una bambina due anni fa. Dopo essersi comunque messi insieme, hanno attraversato un periodo di grande crisi ma poi hanno fatto pace e hanno addirittura assunto la decisione di mettere su famiglia. Lei la conoscete praticamente tutti, infatti è un’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ e lui è un grandissimo calciatore di Serie A, alle prese adesso con gli Europei.

A svelare la bellissima notizia ci ha pensato il sito ‘La Nazione’. A quanto pare le nozze dovrebbero esserci nel mese di luglio, quando l’avventura europea dell’Italia sarà giunta al capolinea. Quindi, al momento per lui testa concentrata unicamente al calcio giocato, ma poi arriverà un altro ‘gol’ importante nella sua vita personale. Un obiettivo tanto atteso quanto desiderato, che certificherà ancora di più un legame tra i due ritenuto ormai indissolubile da tutti coloro che li conoscono bene.

Per quanto riguarda i dettagli non si sa granché, ma ciò che è certo è che Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi si sposeranno. Il calciatore della Juventus e l’ex gieffina sono ormai sicuri di questa scelta. Stando a quanto scritto dal ‘Corriere dello Sport’, pare certa la location dove si terrà il matrimonio, ovvero il Duomo di Sant’Andrea a Carrara, in Toscana. Per quanto riguarda ciò che avverrà dopo la cerimonia, il ricevimento dovrebbe esserci allo stabilimento ‘Principe della Fossa Maestra’.





Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi hanno avuto modo di conoscersi per la prima volta in assoluto cinque anni fa a Formentera. Dopo essersi lasciati momentaneamente, hanno fatto pace e nel 2019 è nata la loro bimba Deva. In un’intervista rilasciata tempo fa proprio dall’attaccante bianconero e della Nazionale azzurra, era stato spiegato nel dettaglio il perché di quel nome. Vi riportiamo qui di seguito le spiegazioni dell’atleta, ora al settimo cielo per l’imminente matrimonio con Veronica.

Veronica Ciardiè un po’ sparita dagli schermi dopo aver partecipato al Grande Fratrello, grazie al quale ha conquistato la notorietà. Nulla di nuovo sulla loro decisione. La coppia ha sempre condotto una vita riservata e hanno evitato il gossip in tutti i modi possibili e immaginabili. Fino al mese di novembre 2019, quando sono stati paparazzati insieme al figlio per la prima volta. Ma erano poi finiti in crisi.